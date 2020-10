Rötha

Zahlreiche Eltern in Rötha erheben schwere Vorwürfe gegen die Leitung der städtischen Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ und gegen den Bürgermeister. Auf der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend machten rund 30 aufgebrachte Mütter und Väter ihrem offenbar seit langem angestauten Unmut Luft.

Parallel dazu haben Eltern eine offizielle Beschwerde an mehrere Behörden vom Landkreis bis zum Kultusministerium gesandt. Das umfangreiche Schreiben trägt 58 Unterschriften.

Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen eine neue, offene pädagogische Konzeption, die nach Ansicht der Eltern allein von der Kita-Leitung eingeführt und durchgesetzt wurde. „Sie wurde präsentiert, aber nicht mit den Eltern und dem Personal erarbeitet“, kritisierte Mareen König vom Elternrat der Kindertagesstätte. Das offenen Konzept setzt darauf, Kindern weitgehend selbstständige Entscheidungsspielräume zu lassen.

Defizite und Auffälligkeiten

Das finden viele Eltern offenbar nicht gut, in der Sitzung beklagten mehrere Mütter Entwicklungsdefizite und Verhaltensauffälligkeiten bei ihren Kindern, die sie auf die neue Situation in der Kindertagesstätte zurückführen. Da war die Rede davon, Kinder würden am frei zugänglichen Buffet die ganze Woche nur Nudeln und Cornflakes essen, und dass sie keine Grundfertigkeiten wie den Umgang mit einer Schere mehr lernen würden. „Es ist einfach nur noch chaotisch“, beklagte eine Mutter.

Mütter berichten von weinenden Kindern und von Fällen, in denen ein Kind aus der Kita „ Regenbogenland“ in der Grundschule bei einer gemeinsamen Aufgabenstellung gesagt haben soll: „Ich habe dazu jetzt keine Lust“. Grundschulleiterin Silke Kruppe, die die Debatte verfolgte, nickte schweigend dazu, sie kennt offenbar mehrere ähnliche Fälle.

Bürgermeister verteidigt das Konzept

Im Beschwerdebrief beschreiben die Eltern die von ihren beklagte Situation so: „Rigoros werden Veränderungen vorgenommen, um die Kinder selbst entscheiden zu lassen, was sie zu welchem Zeitpunkt möchten.“ Es fehle jeglicher Anreiz zum Durchführen geistig fordernder Tätigkeiten. Gemeinschaftsfähigkeit, eine der Zielstellungen im sächsischen Kindertagesstättengesetz, könne nicht erreicht werden, „wenn jedes Kind zu jedem Zeitpunkt tun kann, was es möchte, und nicht durch fähige Mitarbeiter dazu aufgefordert wird beziehungsweise aufgefordert werden darf“.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) verteidigte in der aufgeheizten Debatte das neue Konzept, das er als „teiloffen“ bezeichnete. „Das Konzept entspricht dem sächsischen Bildungsplan“, sagte er. Er äußerte den Verdacht, einige Erzieherinnen würden ihre Unzufriedenheit auf die Eltern übertragen, was wiederum einige der Mütter und Väter mit Protestrufen quittierten. Gespräche mit den Mitarbeitern hätten laut Eichhorn ergeben, dass rund 75 Prozent hinter der Leitung stünden. Die Bemerkung löste Gelächter aus.

Kind verschwindet unbemerkt nach Hause

Erschwerend scheinen derzeit personelle Probleme die Arbeit in der Kita zu belasten. In der Beschwerde der Elternschaft ist von dauerhaft kranken Kolleginnen die Rede und von vielen, die gegangen seien. Aktuell werden offenbar mehrere Zeitarbeitskräfte beschäftigt.

Die Folge seien laut Beschwerdebrief auch Aufsichtspflichtverletzungen. Den bislang offenbar schwersten Fall nannte am Donnerstagabend Stadtrat Uwe Wellmann ( CDU), die betroffene Mutter bestätigte ihn. Ein Kind soll die Kita unbemerkt verlassen haben, bemerkt worden sei das erst, als das Kind zu Hause angekommen war. In anderen Fällen hätten Kinder zeitweilig vor der Gartentür gestanden. Hendrik Reichel (Initiative für Rötha) fragte in dem Zusammenhang nach arbeitsrechtlichen Konsequenzen.

Ein Kind soll die Kindertagesstätte unbemerkt verlassen haben. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgermeister Eichhorn bestätigte auf Nachfrage, dass in anderen Kindereinrichtungen der Stadt, in denen ein geschlossenen Erziehungskonzept verfolgt werde, keine Probleme wie in Rötha auftreten würden. Seiner Ansicht nach hätten die Vorgänge in Rötha aber nichts mit der Konzeption zu tun.

Schulleiterin empfiehlt gemeinsames Entscheidungsgremium

Während Lutz Dornau ( AfD) gleich anregte, das neue Konzept per Antrag im Stadtrat zu kippen, meinte Maximilian Anger (Linke), dass es wohl eher an der Umsetzung läge. Die Leitung schaffe es offenbar nicht, ein für alle „anregendes Umfeld“ zu schaffen.

Grundschulleiterin Silke Kruppa mischte sich dann doch noch in die Debatte. Sie empfahl der Kindertagesstätte eine Gesprächsebene ähnlich der Schulkonferenz, in der Vertreter von Lehrerschaft, Eltern und Kindern beraten und entscheiden. „Die Leitung kann dann nur Dinge entscheiden, die von den Eltern mitgetragen werden“, riet sie.

Bürgermeister sagt Gespräch mit Eltern zu

Zuletzt rangen die Eltern dem Bürgermeister die Zusage ab, zeitnah mit der Elternvertretung ins Gespräch zu kommen. Das hatten sie schon vor gut einem Jahr gefordert. Damals hatten Eltern ihre Beschwerden und Sorgen nur gegenüber der Stadtverwaltung vorgetragen. Jetzt richteten sie ihren Protest an des Kommunalamt und das Jugendamt des Landkreises, an das sächsische Kultusministerium und an zwei Fraktionen des Stadtrates (Initiative für Rötha, Röthaer Land).

Die Behörden nehmen die Angelegenheit scheinbar ernst, halten sich aber gegenüber der Öffentlichkeit bedeckt. Das Landratsamt teilte auf Anfrage mit, der Bürgermeister werde zu den Vorwürfen angehört. Auch Peter Darmstadt, Chef des Landesjugendamtes, bestätigt, dass die Beschwerde „in Bearbeitung“ sei. Die Aufarbeitung erfolge „ausschließlich zwischen dem Landesjugendamt und dem Träger“.

Von André Neumann