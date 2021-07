Röthaer Infocenter für den Autobahnbau öffnet wieder

Rötha

Die Autobahn GmbH öffnet das Informationscenter zum letzten Bauabschnitt der A 72 in Rötha wieder. Das war wegen der Corona-Pandemie seit mehreren Monaten geschlossen. „Ab dem 6. Juli 2021 können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger wieder über den Fortschritt des Neubauprojektes informieren“, kündigt Tino Möhring an, Sprecher des Bundesunternehmens.

Infocenter öffnet dienstags

Jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr stehe ein fachkundiger Mitarbeiter für alle Fragen zur Verfügung. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutzes (FFP2- oder medizinische Maske) tragen und möglichst einen Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen halten. Auch die Händedesinfektion vor dem Betreten der Ausstellungsfläche sowie eine inzidenzabhängige Kontaktnachverfolgung gehören zu den Regeln, die beachtet werden müssen.

Besucher müssen Hygieneregeln beachten

Personen mit corona-typischen Krankheitssymptomen dürfen sich nicht im Infocenter aufhalten, es sei denn, es handelt sich um eine ärztlich bestätigte Allergie, oder der vollständige Impfschutz beziehungsweise die Genesung können nachgewiesen werden. Das Hygienekonzept liegt im Infocenter aus, zusätzlich wird mit Schildern auf die Schutzmaßnahmen hingewiesen, teilt der Autobahn-Sprecher mit.

Das Infocenter befindet sich am Ende der Straße des Aufbaus in einem aus Containern errichteten Verwaltungsgebäude, in dem auch die Bauaufsicht und die Bauleitungen für den letzten Abschnitt des Autobahnbaus untergebracht sind.

Von LVZ