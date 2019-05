Rötha

Viel Platz zum Toben und Spielen im Freien haben die Kinder im der Kindertagesstätte Regenbogenland in Rötha ja. Wer allerdings mit Laufrad, Bobbycar oder Roller unterwegs sein will, muss sich auf Sand und Wiese durchs hügelige Gelände kämpfen oder auf dem schmalen Weg zwischen Gartentür und Eingang ins Haus hin und her fahren.

Das will der Förderverein der Kindertagesstätte jetzt ändern. Spätestens im übernächsten Jahr, kündigt Vereinspräsident Björn Gehrke an, soll eine Rollerbahn durch das Gelände an der Thekastraße führen.

Förderverein der Kita Rötha backt größere Brötchen

Die Strecke wäre die nächste und bislang größte Investition des noch jungen Fördervereins für die Kindertagesstätte. Der hat schon für neue Gartenmöbel aus Holz gesorgt und eine Matschanlage gebaut und quasi nebenbei noch jeder Gruppe einen digitalen Bilderrahmen für das Gruppenzimmer spendiert.

Jetzt wollen die engagierten Eltern noch größere Brötchen backen. Geplant ist eine rund 120 Meter lange Fahrstrecke aus Beton, die auf einer großen Runde mit Parkplatz, Kreisverkehr und Kreuzung durch den Garten führt. Wie schon bei den vorhergehenden Projekten entstamme auch das jetzige einem Wunsch der Kita.

So soll die Rollerbahn durch die Kita Regenbogenland in Rötha verlaufen. Quelle: Designgroup Böhlen/Schlösserbau

„Bis jetzt“, sagt Vereinspräsident Gehrke, „ist der Hauptweg zur Kita der einzige, auf dem die Kinder fahren können. Und auf dem stören sich alle gegenseitig.“ Auf der Fahrstrecke, die die Vereinsmitglieder wahlweise Verkehrsgarten, Bobby-Car-Bahn oder Fahrradstrecke nennen, wird nicht nur mehr Platz sein, hier könnten künftig sogar Fahrradfahr-Ausbildungen zum Beispiel mit der Verkehrswacht oder mit der Polizei stattfinden.

Verkehrstraining auf der Strecke möglich

Dafür soll die Strecke später Markierungen und Verkehrszeichen bekommen, auch an einen Zebrastreifen und eine Bahnschranke denken die Vereinsmitglieder. So weit ist es allerdings noch nicht, erst muss die Strecke gebaut werden.

Und weil das nicht ganz billig ist und das Geld erst einmal beschafft werden muss, könnte das Vorhaben bis ins nächste Jahr dauern. Gebaut werden soll nur während der Schließzeit der Kita in den Sommerferien. Wenn das Geld in diesem Jahr noch nicht für die ganze Strecke reicht, müsste der Rest im nächsten Jahr im Sommer erledigt werden.

Um das Geld zu beschaffen, immerhin geht es um eine dreistellige Summe, geht der Verein mehrere Wege. Eine führt über das lokale Spendenprogramm des Chemieunternehnmens Dow, bei dem sich der Verein mit dem Projekt bewirbt. Darüber hinaus werden Spendenbriefe an ortsansässige Unternehmen geschickt.

Einnahmen aus Sommerfest mit Röthaer Vereinen

Viele Einnahmen für ihr Projekt versprechen sich die Vereinsmitglieder außerdem vom Sommerfest, welches am 22. Juni stattfindet. Dreizehn Röthaer Vereine, sagt Fördervereinsmitglied Olaf Kuhnhardt, seien mit im Boot, „so dass an einem lebhaften Nachmittag viele Leute zusammenkommen“. Zum Beginn um 14 Uhr wird in diesem Jahr der gesamte Kindergarten ein Programm aufführen, so Kuhnhardt.

Zur Unterhaltung der jüngsten Besucher sollen diesmal vier Hüpfburgen aufgeboten werden. Der Förderverein organisiert zwei Livebands und namhafte DJs für den Abend. Und aus Leipzig wird ein bekanntes rot-weißes Fußball-Maskottchen in Lebensgröße erwartet.

Beste Voraussetzungen also, um viele Einnahmen zu erzielen, die der geplanten Rollerbahn zum baldigen Bau verhelfen. Dem Ziel sollen in diesem Jahr auch das Oktoberfest des Kita-Fördervereins am 28. September und ein Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle dienen. Das findet am Vortag des Oktoberfestes im Festzelt statt.

Tickets dafür gibt es schon jetzt im Reisebüro „Gute Laune Reisen“ in der August-Bebel-Straße und bei der Firma Car Profex in der Günzelstraße.

Von André Neumann