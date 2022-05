Rötha

Der einstige Leipziger Gewandhausorganist Matthias Eisenberg, heute in Bautzen zu Hause, kommt am 8. Mai zum ersten „Silberklänge“-Konzert des Jahres nach Rötha. Der Name der Reihe geht auf die beiden Silbermannorgeln in den Röthaer Kirchen St. Georgen und St. Marien zurück.

Unter dem Titel „Musik ist der beste Trost“ wird am Sonntag neben Eisenberg der in Dresden geborene Trompeter Joachim Karl Schäfer die Zuhörer in der Georgenkirche erfreuen. Die ausgewiesenen Meister auf ihren Instrumenten geben in diesem Jahr mehrfach in Deutschland gemeinsame Konzerte. In Rötha stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi und anderen Komponisten auf dem Programm. Das Konzert beginnt 15 Uhr.

Schäfer zeichnet technische Souveränität ebenso aus wie ein müheloses, stilsicheres und dynamisch sensibles Spiel, mit dem er auf der Trompete hohe Maßstäbe setzt. Eisenberg war Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe. Auf der Grundlage seines umfassenden, jederzeit abrufbereiten Repertoires erspielte er sich eine für einen Organisten ungewöhnliche Popularität. Zudem gilt er als Meister der freien Improvisation.

Lesen Sie auch

Von LVZ