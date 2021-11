Röthaer Narren erobern Rathausschlüssel und Schlips

Die Röthaer Narren haben Karnevalsauftakt mit Musik, Tanz und dem Sturm aufs Rathaus gefeiert. Dennoch ist an diesem 11.11. einiges anders gewesen. Und am Ende wollte eine Röthaerin herzlich Danke sagen.

Faschingsauftakt in Rötha: Prinzessin Nicole schneidet Bürgermeister Stephan Eichhorn den Schlips ab. Auch den großen Rathausschlüssel muss der Stadtchef an die Karnevalisten abgeben. Zuvor hat das Prinzenpaar erfolgreich die Mauer an der Rathaustür abgebaut. Quelle: Claudia Carell