Röthaer Orgelgeschichten: gefälschte Urkunde und Nachbau in Mailand

Rötha

Die alte Dame ist noch recht munter und rüstig. 300 Jahre hat sie auf dem Buckel, die Silbermann-Orgel in der Georgenkirche in Rötha. Doch Kantorin Elisabeth Höpfner schont sie nicht, fordert ihren gesamten Stimmumfang. Lässt sie in tiefsten Bässen dröhnen und in höchsten Tönen jubilieren. Zur Freude eines dankbaren Publikums.

Der Anlass ist das Orgeljubiläum selbst, genauer gesagt, die Präsentation der Festschrift dafür. 100 Seiten geballte Fakten, Geschichte und Geschichten zu beiden Instrumenten (das zweite in der Marienkirche) aus der Werkstatt des berühmten sächsischen Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann liegen druckfrisch vor. Sie begleiten ein Doppeljubiläum, das noch mit Überraschungen aufzuwarten vermag.

Die vielleicht wichtigste bekommen Leserinnen und Leser gleich auf dem opulenten Cover der Festschrift schwarz auf weiß serviert: „Orgeljubiläen 2021 und 2024“ heißt es da. Bisher und noch während der ersten Vorbereitungen für die Feierlichkeiten war man nämlich in Rötha und der Fachwelt davon überzeugt, die Orgel in der Marienkirche sei nur ein Jahr nach der in St. Georgen fertiggestellt worden und könnte also schon 2022 gefeiert werden.

300-jährige Orgel ist besser in Schuss als die Tontechnik

Der Hinweis darauf war ein Bauvertrag, unterschrieben gleich nach der Einweihung der Orgel in der Georgenkirche und mit der Verpflichtung des Meisters, bis Ostern 1722 zu liefern. Der Wissenschaftler Markus Zepf vom Leipziger Bach-Archiv fand hingegen heraus, dass das nicht sein könne. Er datiert die Orgel in St. Marien eben auf 1724. Weil bis Ende 1722 in der Kirche die Emporen umgebaut wurden, wegen mehrerer Rechnungen, die auf das spätere Jahr weisen, und einiger anderer historischer Details. Zum „neuen“ Termin könnte, zeitlich gesehen, Johann Sebastian Bach als Leipziger Musikdirektor das Instrument eingeweiht haben – Belege gibt es bisher nicht.

Kantorin Elisabeth Höpfner an der Silbermannorgel in St. Georgen. Quelle: André Neumann

Unter anderem davon erzählt Zepf im lockeren Dialog mit der in Rötha lebenden Journalistin Eike Papsdorf in der unter Pandemie-Regeln gut gefüllten Kirche. Die Tontechnik in St. Georgen spielt allerdings nicht annähernd so gut mit wie das drei Jahrhunderte alte Instrument. Es knistert, knackt und knallt aus den Lautsprechern, die Gesprächspartner überspielen es geschickt: „Vielleicht“, mahnt Zepf nach einem lauten Geräusch mit einem Blick nach oben, „ist es von Friesen.“

Silbermann und eine Urkundenfälschung

Die Herren auf Rötha seit 1592, im Konkreten Otto Heinrich und dessen Neffe und Erbe Christian Heinrich von Friesen, hatten sie bestellt und bezahlt. Ausführlich liest man in der Festschrift, wer wann warum welche Entscheidung getroffen haben mag und wieso es neben Silbermann ursprünglich einen zweiten Auftragnehmer gegeben hatte, der später ausgeschieden war. Historische Würze: eine vor 300 Jahren offenbar gefälschte Urkunde, die noch heute im Bornaer Kirchenarchiv liegt.

In der Georgenkirche in Rötha wird die Festschrift für die Orgeljubiläen präsentiert. Quelle: André Neumann

Zur Geschichte gesellen sich in der Festschrift aufschlussreiche Geschichten. Wegbegleiter der Orgeln erzählen sie. Walter Christian Steinbach, der von 1975 bis 1985 in Rötha Pfarrer war, berichtet, wie beinahe Schweißdrähte von der US-Raumfahrtbehörde NASA zur Abwendung von Schäden an den Orgeln durch Luftverschmutzung benutzt worden wären.

Festwoche beginnt Ende September

Christoph Wolff, ein in Westdeutschland geborener Organist und hochdekorierter Musikwissenschaftler und Bach-Forscher, erinnert sich, wie er 1985 bei einem seiner Besuche in der DDR in Rötha kurzfristig und unerwartet ein halbstündiges Orgel-Programm für den damaligen staatlichen Radiosender Radio DDR II einspielen sollte.

Und schließlich kommt – neben zahlreichen weiteren – der italienische Orgel-Virtuose Lorenzo Ghielmi zu Wort. Und zwar mit einer ganz erstaunlichen Geschichte darüber, wie es dazu kam, dass eine Kopie der Silbermann-Orgel aus St. Marien in einer der schönsten Kirchen in Mailand einen aus dem kommunistischen Rumänien geflohenen jungen Organisten zu Tränen rührte. Ghielmi selbst hatte für den Nachbau gesorgt.

100 Seiten Geschichte und Geschichten: die Festschrift für die Orgeljubiläen in Rötha. Quelle: André Neumann

Die überaus lesenswerte Festschrift ist unter anderem direkt bei der Kirchgemeinde in Rötha und im Buchhandel zu bekommen (ISBN 978-3-00-069780-7). Sie kostet 14,95 Euro. In knapp zwei Wochen, am 26. September, beginnt eine Festwoche anlässlich „300 Jahre Silbermann-Orgel in St. Georgen“ in Rötha.

Lesen Sie auch

Von André Neumann