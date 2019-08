Rötha

In Rötha herrscht derzeit einige Aufregung um die Zufahrt zum Gelände hinter und zwischen den Sporthallen an der Haeckelstraße und am Schützenhaus, wo sich das Sportlerheim, der Sportplatz und die Festwiese befinden. Der Grund: Voraussichtlich ab dem Herbst will der neue Eigentümerdes vorderen Teils des Schützenhauses die Zufahrt mit einer Schranke verschließen.

Die Situation ist etwas verzwickt: Vor dem Sportlerheim gibt es einen ausgewiesenen Parkplatz, und auch beidseits der Kreudnitzer Straße sind zahlreiche Stellflächen vorhanden. Dennoch fahren etliche Besucher der Sporthallen, des Sportplatzes und des Sportlerheims immer wieder direkt auf das Gelände, um auch die letzten Meter Fußweg zu sparen.

Zufahrt befindet sich direkt zwischen dem Sportlerheim mit Pizzeria

Das Problem dabei: Die asphaltierte Zufahrt befindet sich direkt zwischen dem Sportlerheim mit Pizzeria und dem dazugehörigen Freisitz. Die ein- und ausfahrenden Autos sind ein Ärgernis für Gäste und Personal. Und auch eine Gefährdung, wenn ein Auto „an der Kellnerin mit dem Tablett vorbeifährt“, wie Mario Maguhn sagt, der künftige Eigentümer des vorderen Teils des Schützenhauses.

Der Röthaer Stadtrat hatte den Verkauf im vorigen Jahr beschlossen. Mit dem Eigentumsübergang rechnet Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) im Oktober, Maguhn will die Schranke im Spätherbst installieren lassen. Das sagte er auf einer Vor-Ort-Begehung des Technischen Ausschusses.

Radfahrer sollen die Zufahrt zwischen der Gaststätte links und dem Freisitz auch künftig nutzen dürfen. Das Bild zeigt den Blick vom Gelände vor dem Sportlerheim zur Kreudnitzer Straße. Quelle: André Neumann

Zu der war es nach einer Anfrage der Stadtratsfraktion der Initiative für Rötha gekommen, die sich wiederum auf Anfragen besorgter Bürger berief. Die Konsequenz des versperrten Weges sei während der Diskussionen um den Verkauf im Stadtrat nicht klar gewesen, kritisierte Timo Müller von der Initiative.

Bekannt war offenbar auch nicht allen, dass der Bürgermeister mit dem Käufer ein Durchfahrtsrecht für Rettungsdienste vertraglich vereinbart hat. Nicht aber, das bestätigte Eichhorn vor den Ausschussmitgliedern, für andere Erfordernisse.

Freie Fahrt für das Sommerfest des Fördervereins für die Kindertagesstätte

Dazu gehören das Sommerfest des Fördervereins für die Kindertagesstätte „Regenbogenland“, für das Schausteller, Bühnenbauer und Versorger auf das Gelände müssen. Ebenso den Projektzirkus, den die Grundschule ab und zu Gast hat und auch die Fußballspiele an Wochenenden, für die verschiedenes angeliefert werden muss.

„Es ist nicht mein Anliegen, gesellschaftliche Aktivitäten zu blockieren“, sagte Mario Maguhn den Ausschussmitgliedern. Er zeigte sich bereit, auf Basis gegenseitigen Vertrauens der Stadtverwaltung wie auch den Veranstaltern Schlüssel auszuhändigen. So wie auch die Feuerwehr einen bekomme.

Problem Zufahrt zum Sportplatz Rötha: Der neue Eigentümer des Sportlerheims will zwischen Gebäude und Biergarten eine Schranke installieren. Quelle: André Neumann

Eine von einigen Abgeordneten gewünschte Veränderung im Kaufvertrag, die diese Zusage auch für die Zukunft sichert, lehnte der künftige Eigentümer ab. Er habe dem Bürgermeister die Gewährung der Zufahrten für Feste und dergleichen zugesagt, verpflichtend für ihn sei das nicht. „Die Veranstaltungen sind nicht in Gefahr, wenn die Regeln eingehalten werden“, machte er seine Position deutlich.

Nur notwendige Durchfahrten sind in Rötha erlaubt

Mit Regeln dürfte gemeint sein, dass tatsächlich nur notwendige Durchfahrten stattfinden und nicht plötzlich mehrere Schlüsselkopien kursieren.

Uwe Wellmann ( CDU) machte schließlich deutlich, dass der neue Zustand so neu gar nicht sei. Auch bisher war die Einfahrt auf das Gelände schon untersagt. Es standen sogar schon Poller, die umgefahren wurden, und ein Verbotsschild, das nicht mehr steht. Mit der Schranke werde jetzt sogar für eine ordentliche Verkehrssicherung gesorgt. Was die Stadt bisher nicht geschafft hatte, so Wellmann.

Im Oktoberfest im Herbst müssen Lkw aufs Gelände fahren

Olaf Kuhnhardt vom Kindergarten-Förderverein sagte der LVZ, er hoffe, dass alles wie zugesagt funktionieren wird. Sowohl beim Sommerfest als auch rund ums Oktoberfest im Herbst müssten für Auf- und Abbau rund um das Wochenende Lkw auf das Gelände fahren.

Das diesjährige Oktoberfest findet am 28. September statt, voraussichtlich also noch bevor die Schranke steht. Im Zelt spielt am 27. September die Leipziger Pfeffermühle ihr Programm „Da capo“. Dafür gibt es bei Gute-Laune-Reisen und bei Car Profex noch Tickets, sagt Kuhnhardt.

Von André Neumann