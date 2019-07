Bitte kein Regen am Nachmittag des 10. August über Rötha. Auch wenn der an sich bitter nötig ist, bitte nicht an diesem Tag. An diesem Tag ist nämlich Volkstheater in Rötha, und das im besten traditionellen Sinne des Wortes: Menschen aus dem Volk schlüpfen in Kostüme und erzählen ihren Mitmenschen, also dem Volk, Geschichten, die das Volk in der Vergangenheit selbst geschrieben hat.

Oder so geschrieben haben könnte. Denn wenn die Laientheatergruppe namens „Röthaer Stadtraben“ in die Historie der Stadt Rötha eintaucht, dann auch immer mit viel Augenzwinkern. Dann werden Fakten und Legenden amüsant miteinander verwoben und mit Spielfreude ausgeschmückt.

Wer das schon einmal oder mehrmals gesehen und gehört hat auf der Naturbühne am Rande des Röthaer Schlossparkes, weiß, was ihn erwartet. Der weiß, dass er rechtzeitig kommt, um einen Platz auf den aufgestellten Bänken zu ergattern oder sich gleich Campingstuhl oder Kissen mitbringt. Wer es noch nicht erlebt hat, er hat etwas verpasst und sollte es nachholen.

Denn das Stadtraben-Theater, das darf man schon sagen, ohne das neueste Stück gesehen zu haben, ist sehenswert und verdient jede Aufmerksamkeit. Denn was hier mit Freude und Hingabe auf die Beine gestellt wird, ist einfach beachtlich, und es erreicht mit Darstellern, Akteuren hinter der Bühne und Publikum eine Dimension, die hunderte Röthaer zusammenführt.

Und damit durchaus auch sinn- und identitätsstiftend ist in einer Zeit, in der die Gesellschaft aus verschiedensten Gründen mehr und mehr von Brüchen durchzogen wird. Deswegen ist es nur in Ordnung, wenn das Röthaer Theaterprojekt auch überregional auf Anerkennung stößt und Fördermittel aus dem Leader-Programm erhält.