Röthaer Stadtrat soll neuen Planer für Markt-Umbau bestimmen

Die Umgestaltung des Marktplatzes in Rötha noch in diesem Jahr ist beschlossene Sache. Ein halbes Jahr hatte der Stadtrat zuvor darüber geschritten, ob das geförderte Projekt verwirklicht werden soll. Jetzt fehlt aber immer noch der Planer für die nächsten Schritte. Denn der Rat war sich zuletzt weitgehend einig, dass der Röthaer Architekt Uwe Herrmann, der die Entwürfe erstellt hatte, nicht weiter mit dem Vorhaben beauftragt werden soll.

Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Abgeordneten steht die Vergabe des Auftrages an ein Planungsbüro. Das muss aber erst gefunden werden. Welches die Stadtverwaltung empfiehlt, hat noch nicht festgestanden, als die Bekanntmachung für die Zusammenkunft veröffentlicht worden ist. Der Vorschlag soll nachgereicht werden.

Sitzung beginnt mit Bürgerfragestunde

Die Entscheidung soll am 27. Januar fallen. Dann tagt der Stadtrat ab 19.30 Uhr im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63. Der erste Teil der Beratungen ist öffentlich, am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Auf der Tagesordnung stehen die Bestätigung der neuen Wehrleitung der Ortsfeuerwehr Oelzschau und ein Beschluss über den Gemeindewahlausschusses der Stadt Rötha für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni. Außerdem nimmt der Rat einen neuen Anlauf, eine neue Hundesteuersatzung zu beschließen. Das war im vergangenen Jahr kurzfristig vertagt worden.

Die Teilnahme an der Sitzung ist auch den Gästen nur mit einer FFP-2-Maske erlaubt. Außerdem gilt die 3-G-Regel, nur geimpfte, genesene oder getestete Personen haben Zutritt. Unabhängig davon rät die Stadtverwaltung „aus Gründen des Gesundheitsschutzes und unter Hinweis auf die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung“ von einem Besuch ab.

