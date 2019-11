Röthaer und Böhlener treffen sich zum Martinsspiel

Böhlen/Rötha

Die Kirchgemeinden Böhlen und Rötha laden auch in diesem Jahr wieder am 11. November zum gemeinsamen Martinsspiel ein. Aus beiden Orten ziehen die Teilnehmer dafür zur Fensterfabrik Morlok an der Böhlener Straße, die die beiden Städte verbindet.

In Rötha ist 17 Uhr Treffen in der Kirche St. Georgen, wo der Abend mit einem Martinslied zur Gitarre eröffnet wird. Die Teilnehmer aus Böhlen versammeln sich dort 17 Uhr an der katholischen Kirche in der Jahnstraße. Mit Lampions wandern beide Gruppen zur Fensterfabrik, wo das Martinsspiel mit Böhlener und Röthaer Kindern beginnt.

Dazu gibt es Live-Musik mit der Röthaer christlichen Jugendband, Roster und Getränke. Am Lagerfeuer werden Martinshörnchen geteilt.

