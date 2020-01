Bürgermeister spricht von Röthaer Wandel

Rötha

Im Beethoven-Jahr stellte das Leipziger Symphonieorchester „Freude, schöner Götterfunken“ an den Beginn des Neujahrsempfangs in Rötha. Zu dem hatte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) Engagierte aus Vereinen und Unternehmen sowie Stadt- und Ortschaftsräte, Feuerwehren und das Jugendforum ins Volkshaus eingeladen. Er nutzte die vierte Auflage, um eine Bilanz zu ziehen, vor allem aber, um nach vorn zu schauen und um Ehrenamtliche öffentlich zu würdigen.

Zahl der Einwohner steigt

Obwohl die Steuereinnahmen im vergangenen Jahren unter den Erwartungen blieben – bei der Gewerbesteuer fehlten 1,2 Millionen Euro, also ein Fünftel des Geplanten –, sah Eichhorn wenig Grund zu Sorge. „Unsere Liquidität ist gesichert“, sagte er. Die Bevölkerungsentwicklung weise aufwärts, selbst wenn die Geburten nach dem „erfreulichen Ausreißer“ 2018 mit 71 auf 47 und damit Normalmaß zurückkehrten.

Die Turnhalle der Espenhainer Grundschule sei saniert, in Kindereinrichtungen in Oelzschau, Rötha, Espenhain sei renoviert worden. Das Krippen-Interim auf dem Espenhainer Sportplatz gehe am 1. März in Betrieb. Verschieben musste die Stadt aufgrund des Einnahmen-Mankos den Heizungsbau im Heimatmuseum und die Fenster-Erneuerung in der Grundschule Espenhain; beides soll 2020 nachgeholt werden. Verschoben wurde auch der Toiletten-Umbau in der Oelzschauer Kegelbahn.

2020 wird weiter investiert

„Ein Schwerpunkt waren unsere Straßen“, so der Bürgermeister. Die Freigabe der Autobahn 72 bis Rötha habe zu einer drastischen Verringerung des Verkehrs in Espenhain geführt; die Trasse der alten Bundesstraße 95 könne 2020/2021 zurückgebaut werden. Der Bau einer neuen Kindertagesstätte in Rötha startet im Februar. Für den Dorfteich Espenhain werden bis März Planungen vorgelegt. Beispielhaft für private Investitionen nannte er die Tennisanlage im Industrie- und Gewerbepark; im April seien dort die ersten Plätze bespielbar.

Engagement vieler macht Rötha liebenswert

Entscheidend für das Klima in der Stadt sei „das Miteinander und das Füreinander, das sich still und unbemerkt ganz individuell oder in Vereinen, Initiativen, Parteien, Kirchen vollzieht“, sagte Eichhorn. Der Wert dieses Zusammenhalts werde gerade in tragischen Augenblicken sichtbar – so nach dem Verkehrsunfall im September in Pötzschau, der einer Familie die Mutter nahm, und nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Juni in Oelzschau. Ausdrücklich dankte Eichhorn den Aktiven der fünf Feuerwehren, die auch beim Großbrand im Gewerbegebiet Espenhain im August Großes leisteten.

„Ich wünsche uns, dass der Mut, auch der Mut zu Veränderungen, und die Zuversicht nicht von Emotionen, gleich welcher Art, erdrückt werden“, sagte Stephan Eichhorn – ehe er einen von der Design Group produzierten Film über Röthas Leben und Wandel präsentierte. Danach übernahm Stefan Diederich den Taktstock für das Konzert des Symphonieorchesters.

Rötha würdigt seine Ehrenamtlichen Diese Einwohner Röthas sind beim Neujahrsempfang 2020 geehrt worden: Olaf Kuhnhardt, Vizepräsident des Karneval Club Rötha (KCR), der am Mikrofon „keine Antwort schuldig bleibt“, Jürgen Frisch, bis zur Eingliederung nach Rötha vor vier Jahren ein Vierteljahrhundert Espenhainer Bürgermeister, seitdem „aktiver (Un-)Ruheständler mit heimatverbundenen und bergmännischen Verpflichtungen“, Peter Kutter, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Rötha und Mitglied der Bürgerkontaktgruppe des Industrie- und Gewerbestandortes Böhlen-Lippendorf, Gabriele Richter, „Gute-Laune-Frau“ und Motor in der IG Röthaer Stadtraben, die Heimatgeschichte inszeniert, Tobias Thieme, Ortsvorsteher von Mölbis, aktiv in der Dorfentwicklungsgesellschaft, Dieter Reich, Gründungsmitglied des Fördervereins Rötha „Gestern.Heute.Morgen“, engagiert sich für die Restaurierung des Schlossparks, Stefan Bobilow, Leiter der Feuerwehr Espenhain, stellvertretender Stadtwehrleiter, im Einsatz auch „für vielfältige weitere Belange seines Heimatortes“.

Von Ekkehard Schulreich