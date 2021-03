Röthas Bürgermeister spricht von Verstoß und verteidigt Kita dennoch

Rötha

Der Vorfall in der städtischen Röthaer Kindertagesstätte „Regenbogenland“, der zur Quarantäne für fast den gesamten Kindergartenbereich führte, wird zum Politikum. Schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung und den Bürgermeister sowie die Leitung der Einrichtung wurden auf der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend geäußert. Zugleich wird eine genaue Aufklärung gefordert.

Wie stark die Nerven wegen dieser Geschichte blank liegen, zeigte sich gleich zu Beginn der Sitzung. Wegen der Corona-Situation hatte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) keine Bürgerfragestunde angesetzt. Einziger Besucher war Stefan Friedrich, Elternsprecher der Grundschule Rötha und früher Mitglied des Kita-Elternrates.

Nach mehreren Forderungen seitens einiger Stadträte ließ Eichhorn ihn sprechen, unterbrach ihn aber vor Ende des Vortrages wegen „haltloser Vorwürfe“, wie er meinte. Friedrich hatte gesagt, dass aus seiner Sicht ein hoher Krankenstand in der Einrichtung „in keiner Weise den Verstoß gegen ein Hygienekonzept“ rechtfertigt. Hintergrund: Mangels Personal war eine Erzieherin, die später positiv getestet wurde, von der Gruppe in der oberen Etage in die des unteren Stockwerks geschickt worden. Das bedeutete dann Quarantäne für fast alle Kindergartenkinder.

Schul-Elternsprecher erhebt Vorwürfe gegen Kita-Leitung

Friedrich zweifelte an, dass die Kita, wie vorgeschrieben, mit Beginn der Pandemie das offene Betreuungskonzept aufgegeben und Gruppen getrennt hatte. Eine Trennung in nur zwei Bereiche mit je mehr als 50 Kindern sei ein Verstoß gegen geltende Regeln. Dabei bezog er sich auf eine Verlautbarung des Kultusministeriums auf dessen Corona-Homepage.

Dem Bürgermeister warf der Grundschul-Elternsprecher eine bedingungslose Rückendeckung für eine Kita-Leitung vor, die unter anderem mit „Verstößen gegen das sächsischen Kita-Gesetz“ aufgefallen sei.

Ähnlich äußerten sich später auch Stadtratsmitglieder. Ursula Reich (SPD-Fraktion) kritisierte, das wegen des Vorfalls „zig Eltern“ betroffen waren.Warnungen seien abgeschmettert worden. Sie sprach von „Fehlverhalten“ und sagte: „Ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die das verzapft haben.“ Früher, sagte Reich in Bezug auf die Gruppentrennung, war es möglich gewesen, in dieser Kita in kleineren Gruppen zu arbeiten.

SPD-Fraktionschefin übermittelt Fragekatalog

Auf die Vorwürfe bezüglich der Gruppengrößen ging Bürgermeister Eichhorn in der Sitzung nicht ein. Diese und andere Fragen von Stephan Friedrich wie auch einen Katalog von Fragen, den SPD-Fraktionsvorsitzende Doreen Haym übermitteln ließ, wolle er schriftlich beantworten. Haym nimmt wegen der Pandemie seit mehreren Monaten nicht an den Sitzungen des Stadtrates teil. In einer Reihe von Fragen forderte sie Aufklärung über den Vorfall, zu Testungen und zu weiteren Maßnahmen der Kommune in der Corona-Pandemie.

Bezüglich des konkreten Vorfalls, der zur Massenquarantäne von mehr als 110 Kindern geführt hatte, räumte Eichhorn ein: „Natürlich war es ein Verstoß.“ Dennoch nahm er die Kita-Leitung erneut in Schutz: „Die Leiterinnen haben abgewogen im Sinne der Kinder, sodass keins nach Hause geschickt werden muss.“ Uwe Wellmann (CDU) verlangte vom Bürgermeister, sich noch entschiedener hinter die Leitung zu stellen. Eine Äußerung Eichhorns in einer E-Mail an alle Stadträte, so Wellmann, lasse den Schluss zu, er hätte in der konkreten Situation anders entschieden.

Rückendeckung hier – Forderung nach Konsequenzen dort

Eichhorn wies das zurück und sagte: „Ich verurteile die Leiterinnen nicht.“ Rückendeckung bekam die Leitung für ihre Entscheidung auch von Jörg Dornau (AfD). Er könne das Handeln verstehen. Zumal die Einrichtung bis vor Kurzem noch „zwangsgeschlossen“ gewesen sei. Dornau nutzte die Gelegenheit zu einem verbalen Rundumschlag gegen Corona-Maßnahmen und ihre Folgen. Es werde eine Gefahr heraufbeschworen, „die in diesen Dimensionen nicht da ist“.

Die Fraktion „Initiative für Rötha“ sah nach dem Vorfall von vor zwei Wochen die Stadtverwaltung in der Pflicht. Ein Verstoß sei ein Verstoß, meinte Timo Müller und verlangte Konsequenzen. Fraktionskollege Hendrik Reichel stellte die Führungskompetenz des Bürgermeisters in Frage. Er befand, dass auf diese Weise nun viel mehr Kinder und Eltern betroffen waren, als wenn die Steppkes einer Etage nach Hause geschickt worden wären.

Von André Neumann