Röthas Prinzenpaar peilt nach dem Karneval die Hochzeit an

In dieser Woche beginnt die heiße Phase der aktuellen Session des Karneval Clubs Rötha (KCR). Nicole Kuhn (31) und Niels Hoffmann (35) spielen dabei eine tragende Rolle: Sie tragen Kappe, Krone und Würde des Prinzenpaars. Die ersten Auftritte haben sie im vergangenen Jahr hinter sich gebracht. Jetzt wird es richtig ernst für die Sprechstundenhilfe und den Schlosser.

Sie wollte eigentlich nicht. Als er das spürte, beschloss er: Jetzt erst recht. Nein, es geht hierbei nicht ums Heiraten. Davon wird später noch die Rede sein. Die kleine Meinungsverschiedenheit hat damit zu tun, wie die beiden Prinz und Prinzessin wurden.

Das war so: Yannik, Nicole Kuhns ältester Sohn, war vor drei Jahren schon einmal Kinderprinz. Jetzt wurde die Mama gefragt, ob sie nicht selbst Prinzessin sein mag mit ihrem Lebensgefährten als Prinz. Sie bat sich Bedenkzeit aus, wollte erst ihren Partner fragen. „In der Hoffnung, dass er nein sagt“, gesteht die Röthaerin.

Prinzessin will bald dem KCR beitreten

Niels Hoffmann sah ihr das an. Und sagte genau deshalb sofort ja. Damit war die Sache abgemacht, und Nicole Kuhn sagt jetzt, nach Rathaussturm und zwei Veranstaltungen im November, sie habe es nie bereut. Im Gegenteil: Voraussichtlich wird sie demnächst dem KCR beitreten. Und sie findet es sogar schade, dass in den vergangenen Wochen erst einmal Pause war mit dem närrischen Treiben.

Die Röthaerin und der aus Borna stammende Niels Hoffmann sind seit knapp fünf Jahren ein Paar. Sie haben sogar ein genaues Datum für den Beginn ihrer Beziehung, den 27. Februar. Kennen gelernt haben sie sich über eine Dating-Plattform im Internet. Sie verabredeten sich zum Kaffee. Den es allerdings bis heute nicht gab.

Stattdessen besuchte Niels Hoffman seine neue Freundin einmal spontan im Krankenhaus, als deren zweiter Sohn dort behandelt wurde. Mittlerweile gehört ein dritter Junge zur Familie, der ist zwei Jahre alt.

Prinzenpaar besuchte Narrentreffen in Murrhardt

Prinz Niels und Prinzessin Nicole hatten auch in diesem Jahr schon einen Auftritt. Mit einigen Vereinsmitgliedern nahmen sie im Januar am Landesnarrentreffen des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine teil. Das fand diesmal in Murrhardt, der Partnerstadt von Rötha statt.

Eine Rede halten mussten sie dort nicht. Die ist erst am 8. Februar wieder fällig, bei der ersten von drei Abendveranstaltungen. Am 11.11. kamen sie noch mit einer Seite aus, für die Veranstaltungen im November mussten sie drei Seiten lernen. Jetzt sind es sieben, die sie zwar nicht selbst schreiben, wofür sie aber in Interviews mit KCR-Kollegen dutzende Fragen beantwortet haben.

„Wir stellen uns mit der Rede vor“, sagt Nicole Kuhn. Und dabei kommen dann neben ihren Berufen auch intime Geheimnisse zu Tage. Zum Beispiel dass mit dem Heiraten: Der Prinz hat seiner Prinzessin im Juli in einem Schmuckgeschäft einen Antrag gemacht. Und diesmal sagte sie gleich ja.

Prinz Niels möchte noch lange Handball spielen

Handball dürfte in der Rede des Prinzenpaars auch eine Rolle spielen. Denn der ist immerhin der Grund dafür, warum Niels Hoffmann seiner Prinzessin zwar gern in den KCR folgen will, vorläufig allerdings nur als stilles Mitglied. Denn seine Heimat ist der Bornaer Handball Verein ( BHV) 09. Bei dem spielt er in der zweiten Mannschaft.

Und das will er mindestens noch sechs Jahre lang tun. Denn dann wird Yannik, der seit einem Jahr Handballer ist, 17 Jahre alt sein und darf in der Männermannschaft mitspielen. Und dafür, für ein gemeinsames Spiel mit dem Großen, möchte Prinz Niels weiterhin beim BHV trainieren.

Vorerst wartet eine andere sportliche Herausforderung: Der Eröffnungstanz. „Ich habe überhaupt kein Taktgefühl“, gesteht Hoffmann. Zu welchem Titel sie eröffnen, verraten Prinz und Prinzessin noch nicht. Nur so viel: Es wird märchenhaft.

Karneval in Rötha – die Termine der 57. Session Abendveranstaltungen 8., 15. und 22. Februar, jeweils 19.30 Uhr im Volkshaus; Ü-60-Party, 16. Februar, 16 Uhr, Volkshaus; Faschingsumzug: 23. März, 13.30 Uhr. Wenige Restkarten gibt es noch für die erste Abendveranstaltung und für die Ü-60-Veranstaltung. Live-Musik gibt es auch in diesem Jahr, nachdem sich die Hausband des Röthaer Karnevals, die Fonatics aus Böhlen, aufgelöst hat. Deren bisheriger Frontmann Mirko Altmann übernimmt den Live-Part.

Von André Neumann