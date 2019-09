Rohbau der zwei Stadtvillen in Borna ist fertig

Borna

16 Wohnungen im Bau, schon zwölf verbindliche Reservierungen: Wer noch eine Wohnung in den Stadtvillen in der Semmelweisstraße ergattern will, muss schnell sein. Am Freitag feierte der Bauherr, die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) Richtfest, im Oktober nächsten Jahres sollen die Mieter einziehen.

Rund 3,5 Millionen Euro lässt sich die BWS das Vorhaben kosten, um Familien große und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können. Derzeit entstehen zwei Stadtvillen, die durch einen Mittelbau miteinander verbunden sind. Während die Mieter des Erdgeschosses einen kleinen Garten für sich bekommen, können es sich die Mieter der dritten Etage auf der Dachterrasse gemütlich machen.

Für zwölf Wohnungen gibt es in Borna schon Interessenten

„Jetzt hoffen wir auf eine gute Vermarktung“, machte Jan Czinkewitz deutlich, Geschäftsführer der BWS. Zwar gebe es für zwölf Wohnungen schon Interessenten, vier seien aber noch zu haben.

In einem Nebensatz hatte er noch eine Überraschung versteckt: „Vorstellbar ist, wenn die Vermietung hier gut klappt, dass wir das gleiche Vorhaben in der Stauffenbergstraße umsetzen“, verriet Czinkewitz.

Jan Czinkewitz (3.v.r.) zeigt Besuchern des Richtfestes die Dachterrasse, die zu einer Wohnung gehört. Quelle: Julia Tonne

Für die BWS ist der Bau der Stadtvillen eines der größten Vorhaben derzeit. Schon in der Theodor-Storm-Straße hatte das Unternehmen in einen solchen Bau investiert, allerdings mit nur fünf Wohnungen. Und die waren schon kurz nach Vermarktungsbeginn weg.

Anfang April wurde Grundstein für Stadtvillen gelegt

In der Semmelweisstraße steht nun mittlerweile – „auf den Tag pünktlich“, wie Czinkewitz ergänzte – der Rohbau, dabei hatte die BWS erst Anfang April den Grundstein gelegt. „Wir liegen gut in der Zeit, konnten ja auch früher mit dem Bau beginnen, als eigentlich angedacht“, erklärte Bauleiter Stefan Staudacher, der als Planer schon für die Stadtvilla in der Theodor-Storm-Straße verantwortlich zeichnete und nun den Richtspruch verlas.

Der Rohbau ist fertig, im Oktober 2020 können die Mieter einziehen. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne