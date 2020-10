Roland Röhr aus Pegau ist im Club 100 des DFB

Pegau

Wenn der junge Roland Anfang der 1950er Jahre die Schule in Pegau verließ, war sein Ziel klar: Ab in die Anlage! Das war eine Wiese in der Nähe des heutigen Freibads, die meistens nicht mehr grün war, weil fußballverrückte Jungen sie immer abgespielt hatten. Die Schulranzen waren die Torpfosten und wer einen Ball hatte, war der King, egal ob er gut kicken konnte oder nicht.

Denn die wenigsten Kinder besaßen damals einen eigenen Fußball. „Ich hatte nie einen, das konnten sich meine Eltern gar nicht leisten“, erinnert sich der 75-jährige Roland Röhr. Aber Fußball liebte er – damals bis heute. Dieser Mann hat den Pegauer Fußballsport geprägt wie kaum einer vor ihm. Als Dank wurde er jetzt in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bundes aufgenommen.

Umkleidekabinen gebaut

Zum Verein, der damals Betriebssportgemeinschaft (BSG) Fortschritt Pegau hieß, kam er 1957, spielte in Nachwuchs- und Herrenmannschaften. Bald war er selbst Trainer. Doch dabei blieb es nicht. Mitte der 70er Jahre wurde er Abteilungsleiter – und gestaltete.

Es gab zum Beispiel zu wenige Umkleidekabinen. Also wurde am Vereinsheim angebaut. Später kam noch ein großer Holz-Bungalow daneben hinzu. „Ich habe da nicht selbst gebaut, ich hab’s nur organisiert“, sagt Röhr bescheiden.

Frauenmannschaft gegründet

Das trifft auch für das dritte Fußballfeld zu, bei dem das Schwierigste war, das Land zu erwerben, wie er sich erinnert. Flutlicht für den Sportplatz hieß ein weiteres Projekt.

Bei der Auszeichnung Roland Röhr (2.v.l.) hier mit Bürgermeister Frank Rösel, Thomas Liebau und Dirk Majetschak (v.r.) Quelle: Mathias Bierende

Es ist ebenfalls Roland Röhr zu verdanken, dass es heute in Pegau eine Frauenfußballmannschaft gibt. Dies ergab sich aus einer Bierlaune heraus. Mit den Alten Herren reiste er nach der Wende in den Westen zu einem Freundschaftsspiel. Er sah auf dem Nachbarplatz Frauen kicken und sagte sich: Das könnte es bei uns doch auch geben.

Bambini in den Verein geholt

Irgendwie geriet das dann in Vergessenheit. Doch als er einige Zeit später – wieder bei einem Freundschaftsspiel in den alten Bundesländern – Frauenfußball sah, sagte er nach ein, zwei Bierchen zu seinen Kumpeln: „Ich werde bei uns eine Frauenmannschaft gründen.“ Eine Woche später standen drei sportliche Damen vor seiner Wohnungstür und meinten: „Sie haben doch gesagt...“ Das war Mitte der 90er Jahre.

Außerdem machte er sich dafür stark, schon Bambini, also die ganz kleinen Kicker, in den Verein zu holen. 2002 wurde das erste Pegauer Team der so genannten G-Jugend zum Wettkampf angemeldet. Acht von ihnen spielen heute in der ersten Männermannschaft.

Ein Leben für den Verein

Bis 2012 war Röhr Abteiltungsleiter, danach managte er als Technischer Leiter noch den ganzen Schriftkram und kümmerte sich um die Organisation der Hallenturniere.

Erfolgreicher TuS Pegau: Die erste Männermannschaft holte sensationell den Kreispokal. Hier übergibt Staffelleiter Jens Bretschneider den Pokal an Pegaus Käpitän Hans Jerke. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Leben für den Verein in seiner Heimatstadt. Was hat ihn all die Jahrzehnte angetrieben? Der Pegauer lächelt und sagt einfach: „Es ist die Liebe zum Fußball.“ Selbst spielen, Bau von Platz und Kabinen, Nachwuchsarbeit und Turnierorganisation – all dies würde dazu gehören, all dies sei notwendig, damit es am Ende gelingt.

Loblied auf die Fußball-Frauen

Der Mann fügt gleich hinzu: „Viele im Verein engagieren sich auf diese Weise.“ Sie trainieren zweimal in der Woche ihre Mannschaft und fahren nahezu jedes Wochenende zu Punktspiel oder Pokalspiel oder Turnier. Eine Menge individuelle Freizeit für die Gemeinschaft. „Ohne das geht’s bei unserem Sport nicht“, meint der Ehrenamtler.

Und er singt ein Loblied auf die Fußball-Frauen im allgemeinen – und auf seine eigene im besonderen: „So was muss eine Frau erst mal mitmachen!“ Er sei dafür sehr dankbar. Denn wenn er nicht auf Arbeit Geld verdient hat, war er für den Verein in der Spur. Jahrzehntelang. Manchmal hat seine Frau auch genervt auf Fußball geschimpft – und das mit einigem Recht.

Einladung zum Länderspiel

Seine Sternstunde im Verein? „Unser größter Erfolg war, dass wir den Verein über die Wende bekommen haben und dass er sich so gut entwickelt hat“, sagt Roland Röhr. In der Tat: 212 Mitglieder hat TuS Pegau heute. Sie spielen in elf Nachwuchsteams, drei Männer- und einer Frauenmannschaft.

Die Aufnahme in den Club 100 ist verbunden mit einer Einladung zu einem Wochenendausflug samt Länderspiel. Wo es hingehen soll, weiß der Pegauer noch nicht. Doch sicher ist jetzt schon, dass er das Spiel der Nationalmannschaft begeistert verfolgen wird. Es ist eben immer wieder die Liebe zum Fußball.

Stichwort Club 100 Sein größtes Dankeschön fürs Ehrenamt spricht der Deutsche Fußball-Bund mit einer Einladung in den Club 100 aus. Aus deutschlandweit 1,7 Millionen Menschen, die ehrenamtlich für den Fußball arbeiten, werden in den Fußball-Kreisen jedes Jahr rund 270 von ihnen ausgezeichnet. Die engagiertesten 100 werden für ein Jahr in den Club 100 aufgenommen. Neben einer Ehrung vor Ort lädt der DFB die Ausgezeichneten zu einem Länderspiel ein. Die Tickets für Spiel, Übernachtungen, An- und Abreise sowie Galaabend sind inbegriffen. Seit dem Start der Aktion ging die Einladung an mehr als 2000 verdiente Ehrenamtler. In Deutschland gibt es rund 27.000 Fußball-Amateurvereine.

