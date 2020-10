Rückbau der B 95: Espenhainer fordern vorzeitigen Umbau zum Linksabbiegen

Borna/Rötha/Espenhain

Die vierspurige Bundesstraße 95 neben der neuen Autobahn 72 zwischen Borna und Rötha wird nicht mehr benötigt. Seit Juni dieses Jahres wird sie deshalb zurückgebaut. Bei Borna bekommt gerade die Kreuzung mit der B 176 aus Richtung Bad Lausick ihre endgültige Gestalt.

Der Röthaer Ortsteil Espenhain, durch den die nur noch wenig befahrene Bundesstraße 95 auch noch vierspurig verläuft, ist erst im kommenden Jahr an der Reihe. Denn auf dem zweiten Rückbauabschnitt zwischen Gestewitz bis zur A 72 nördlich von Espenhain rücken die Baukolonnen nicht vor dem Frühjahr 2021 an.

Viele Espenhainer sehen dem Rückbau erwartungsvoll entgegen, hoffen sie doch, dass damit die jahrzehntelange Trennung des Ortes in zwei Hälften durch die unüberwindliche Hauptstraße endet. Allerdings kommt aus dem Ort auch die Forderung, die Straße schon jetzt mit einer weiteren Querungsmöglichkeit zu versehen.

Nur drei Querungen der Bundesstraße auf über zwei Kilometern

Davon gibt es für Autos auf der reichlich zwei Kilometer langen Ortsdurchfahrt nur drei: eine Kreuzung mit den Zufahrten zu den Gewerbegebieten IGP und Margarethenhain, eine Einmündung zur Straße des Friedens und die Tunnel-Unterquerung auf Höhe der Schule.

Dazwischen gibt es nur einseitige Einmündungen. Das beschert besonders Autofahrern, die zum westlich gelegenen Ortskern mit Kindergarten und den Wohnblocks in der Otto-Heinig-Straße oder von dort weg fahren, mitunter lange Umwege.

Was nicht mehr sein müsste, davon ist Gastwirt, Stadt- und Ortschaftsratsmitglied Peter Petters überzeugt. Denn auf der Straße ist aus seiner Sicht nur noch so wenig Verkehr, dass ein Abbiegen in alle Richtungen an der Einmündung der Otto-Heinig-Straße möglich sein sollte.

Bis vor einigen Jahren war Abbiegen nach links möglich

An der Stelle, gleich neben der ehemaligen Fleischerei Vockert, hat es schon einmal eine Linksabbiegespur von der Hauptstraße gegeben. Auch als die schon längst vierspurig und viel befahren war. Wann genau die Abbiegemöglichkeit geschlossen wurde, weiß auch Petters nicht mehr. Er vermutet, dass es zu der Zeit geschah, als die Autobahn bis Borna fertig war und sich dadurch auch der Verkehr in Espenhain verstärkte.

Das war Ende 2013, damals war für Linksabbieger zunächst eine Einfädelspur angelegt worden. Später wurde die Überfahrt des Mittelsteifens mit Betonelementen versperrt. Die stehen bis heute da.

Betonelemente versperren diese einstige Linksabbiegemöglicheit in Espenhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hält nichts von dem Vorstoß aus Espenhain. Die Schaffung einer Linksabbiegemöglichkeit in die und aus der Otto-Heinig-Straße sei Bestandteil des Rückbaus der B 95. Man könne nicht einfach nur die Straßenmeisterei die Durchfahrtssperre entfernen lassen, sagte ein Mitarbeiter der Bauleitung des Lasuv unlängst auf einer Informationsveranstaltung in Rötha.

Lasuv will keinen vorzeitigen Umbau der Einmündung

Ein vorzeitiger Umbau der Stelle würde jetzt, ein Jahr vor dem eigentlichen Rückbau, wegen eines Umweges von vielleicht 500 Metern keinen Sinn machen, so die Auffassung des Lasuv. Die Espenhainer müssen sich also gedulden, wobei Petters nicht ausschloss, dass man um die vorgezogene Linksabbiegemöglichkeit kämpfen könnte

Der Rückbau der B 95 erfolgt in zwei Bauabschnitten und soll voraussichtlich bis zum Jahresende 2021 fertig werden. Dann gibt es zwischen der Kreuzung mit der B 176 bei Borna/Kesselshain und dem Autobahnanschluss nördlich von Espenhain nur noch eine zweispurige Straße mit einem durchgängigen Radweg daneben.

Damit erhält dann auch die Autobahnanschlussstelle südlich von Espenhain ihre vollständige Funktion. Weil auch hier derzeit die Bundesstraße nicht gequert werden kann, sind noch nicht alle Fahrbeziehungen möglich. An der Einmündung der Staatsstraße 48 in die B 95 werden Abbiegespuren und eine Ampelanlage errichtet.

Von André Neumann