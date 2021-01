Rückbau der B 95: Zufahrt nach Eula wird voll gesperrt

Borna

Wegen des Rückbaus zweier Fahrspuren der Bundesstraße 95 auf Höhe des Gewerbegebietes Eula-West muss die Zufahrt in die Ortslage Eula an diesem Kreuzungsbereich ab Dienstag voll gesperrt werden. Das Gewerbegebiet und die Ortsverbindungsstraße in Richtung Haubitz und Großzössen sind von der Sperrung nicht betroffen.

Umleitung über Kesselshainer Weg

Zu erreichen ist der Bornaer Ortsteil während dieser Bauphase ausschließlich über den Kesselshainer Weg. Da an dieser Kreuzung – circa 150 Meter nördlich vom Gebäude Gasthof Kesselshain – der Rückbau der ehemaligen Richtungsfahrbahn Leipzig bereits abgeschlossen ist, kann hier Eula sowohl aus Richtung Leipzig als auch aus Richtung Borna uneingeschränkt angefahren werden. Das Gleiche gilt für Fahrzeuge, die von Eula kommen. Diese können hier nach rechts in Richtung Leipzig und ebenso nach links in Richtung Borna abbiegen.

Ab 12. Januar soll die Zufahrt nach Eula von der Ampelkreuzung (Gewerbegebiet/Tankstelle) her gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt südlich über den Kesselshainer Weg. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Wetter kann Baustart verzögern

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgen die Arbeiten im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Aufgrund der aktuellen Witterungslage soll am Montag eine finale Absprache zwischen der Behörde und dem bauausführenden Unternehmen stattfinden, ob die Bauarbeiten tatsächlich starten können. Sollte die Witterung die Ausführung der Leistungen absehbar behindern, muss der Starttermin verschoben werden. Planmäßig soll der Rückbau dieses Teilstückes der dann ehemaligen B 95 zwischen der B 176 und der Zufahrt nach Gestewitz bis Ende März abgeschlossen sein.

