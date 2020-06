Rücktritt: AfD-Mitglied Reinhard Jöricke verlässt Bornaer Stadtrat

Borna

Reinhard Jöricke hat am Dienstag den nächsten Paukenschlag gesetzt. Hatten doch schon seine Wahl zum Stadtrat in Borna im Vorjahr für Widerspruch, eine Klage und eine Gerichtsverhandlung gesorgt. Aber alles schien an dem AfD-Spitzenkandidaten abzuprallen, der inzwischen als Fraktionsloser im Gremium sitzt, obwohl er weiter der Partei angehört. Knapp 13 Monate, nachdem er mit 1876 Stimmen Bester aller Bewerber gewesen war, hat der 71-Jährige nun jedoch seinen Rücktritt aus dem Stadtrat verkündet. Der formale Grund: Jöricke hat mit der Meldebestätigung von diesem 16. Juni seinen alleinigen Wohnsitz in Bad Lausick gewählt.

Streit um Jöricke als Bornaer Bürger

An eben dem Wohn-Aspekt hatte sich der ganze Ärger um speziell seine, aber auch die ganze Wahl in Borna entzündet. War Jöricke schon bei der Kandidatenaufstellung Anfang 2019 Bürger der Wyhrastadt gewesen? Wenn nicht, hätte er sich nicht zur Wahl stellen dürfen. Er selbst verwies immer wieder auf eine Ummeldung aus der Kurstadt zum neuen Hauptwohnsitz Borna. Doch selbst das Verwaltungsgericht hegte im November noch große Zweifel. Dennoch wies es damals die Klage von CDU-Stadtrat Roland Wübbeke wegen dessen fehlender Berechtigung ab.

Im Dezember ließ Jöricke die Wohnsitz-Frage in einer Ratssitzung unbeantwortet. Am Dienstag hat er sie umso entscheidender geklärt. Und weil ihm damit die Wählbarkeit in Borna fehlt, hat er folgerichtig einen Schlussstrich unter seinen zweites Engagement als Abgeordneter der Stadt gezogen; schon bis zum Umzug 2002 hatte er mitgewirkt.

Jöricke kritisiert Stadträten wegen Umgang mit ihm

Allerdings geht Reinhard Jöricke nicht, ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen und sein Missfallen über den Umgang mit ihm zu äußern. „Ich kann nicht mit Stadträten wie Wübbeke zusammenarbeiten, die meine Person auf übelste und unverschämte Weise beschimpfen, beleidigen und diskriminieren“, heißt es im Schreiben an die LVZ. „Das hat mit Demokratie und Fairness nichts zu tun.“ Zudem kritisiert er Oberbürgermeisterin und Stadträte, „die die gewaltbereite Antifa fördern und unterstützen“ – womit er auf Zerstörungen am AfD-Büro in der Grabengasse verweist. Und er sei enttäuscht, dass in den Ratssitzungen „nicht einmal die wirklichen Probleme meiner Wähler und unserer Bürger meiner Heimatstadt Borna behandelt und besprochen wurden“.

Rücktritt Thema in nächster Stadtratssitzung

Im Rathaus ist das Rücktrittsschreiben eingegangen, bestätigt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke). Nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden werde das ein Thema in der Stadtratssitzung am 25. Juni sein. Danach müsse, wenn das Gremium dem Gesuch zustimmt, ein Nachrücker festgelegt werden, so die Stadtchefin.

