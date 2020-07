Rücktritt der Leitung: Was ist los bei der Feuerwehr Pegau?

Pegau

Da schwelt es unter der Decke. Außerplanmäßig fand jetzt bei der Feuerwehr Pegau eine Jahreshauptversammlung mit Wahlen statt. Vorausgegangen waren einige Zeit zuvor die Rücktritte der zweiköpfigen Leitung Marco Becher und Ronny Wiesner sowie des Ausschusses dieser Ortswehr, was allerdings nicht bekannt gemacht worden war. Die Corona-Regelungen ließen eine schnellere Reaktion nicht zu, heißt es. Im Nachgang der Abstimmungen ist in dieser Woche mit anonymen Schreiben an die Leipziger Volkszeitung und das Landratsamt die Rechtmäßigkeit angezweifelt worden. Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Truppe hat das Geschehen nicht, sagt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), ihr oberster Dienstherr.

Wehrleiter und Stellvertreter wieder gewählt

Die Wahlen führte René Bleidorn durch, Vize-Stadtwehrleiter und Ortswehrleiter von Schkorlopp – im Auftrag des dafür verantwortlichen Bürgermeisters, der jedoch im Urlaub weilt. Von den 23 anwesenden Wahlberechtigten entschied sich die große Mehrheit für die Bestätigung des bisherigen Spitzenduos. Wehrleiter Marco Becher, der auch Stadtwehrleiter ist, erhielt 20 Stimmen. Für seinen Stellvertreter Ronny Wiesner votierten 21 Teilnehmer, erklärt Bleidorn. Beide waren letztlich die einzigen Bewerber für die Führungsposten gewesen. Dem Feuerwehrausschuss gehören nun Martin Klemm, Uwe Lukosek, Roland Lorenz, Erik Siegert, Michael Schnabel und Thomas Morgenthal an.

Mögliche Gegenkandidaten sind abgesprungen

Zuvor hatten laut Rösel ordnungsgemäß die Einladung zur Jahreshauptversammlung mit der Tagesordnung sowie die Liste für Wahlvorschläge im Gerätehaus ausgehangen. „Genau wie bei gleichen Anlässen in den Vorjahren.“ Tatsächlich standen „eine ganze Menge Namen drauf“, sagt er. „Es kann ja in der Wehr jeder jeden vorschlagen.“ Bei Bleidorns Nachfragen, ob die Genannten wirklich kandidieren wollen, blieben nur die Amtsinhaber übrig, so der Wahlleiter. „Mit abstimmen dürfen dann laut Satzung nur die aktiven Mitglieder der Wehr“, stellt der Bürgermeister klar. Das sind aktuell genau 40; von denen eben nur etwas mehr als die Hälfte anwesend war.

Anonymer Brief fordert Annullierung der Wahl

Der Brief an die LVZ und die Kreisbehörde trägt keinen Absender. Er endet mit „Die verbleibenden Kameradinnen und Kameraden der FFW Pegau“. Neben Anschuldigungen gegen Wehrleitung und Bürgermeister zählt er angebliche Verstöße gegen die Satzung auf. Bestätigungen für die Vorwürfe fehlen, Nachfragen sind wegen der Anonymität nicht möglich. Das Schreiben gipfelt in der „Forderung der Annullierung der Neuwahl“. Es ist „bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt eingegangen“, bestätigt die stellvertretende Pressesprecherin Belinda Reg’n. „Es wird intern geprüft.“ Bürgermeister und Wehrleiter haben den Brief offenbar nicht erhalten.

Becher : Unterschiedliche Ansichten fair besprochen

Becher erklärt, dass es in der Vergangenheit durchaus mal „unterschiedliche Ansichten“ und „generationsbedingte Unstimmigkeiten“ mit dem Feuerwehrausschuss gab. „Aber ich denke, dass wir immer fair miteinander gesprochen haben. Ich fand nicht, dass da etwas in die Hose gehen konnte.“ Letztlich einigten sich das Gremium und das Spitzenduo im ersten Quartal, noch vor den Corona-Einschränkungen, auf den Rücktritt, so der alte und neue Wehrleiter. „Damit wir weiter gemeinsam wählen können.“ Aufgrund der Pandemie konnte dann aber nicht gleich die Versammlung stattfinden. Die reguläre Neuwahl wäre 2021 dran gewesen, fügt er hinzu.

Bürgermeister: Wehr immer einsatzbereit

„Es gibt keine schwerwiegenden Probleme in der Feuerwehr“, sagt Bürgermeister Rösel. „Vielleicht gibt es ein paar Unzufriedene.“ Allerdings sei weder vor noch nach dem Rücktritt jemand zu ihm gekommen, um auf Komplikationen hinzuweisen. Die Frage, warum er über die Niederlegung der Ämter nicht informierte, lässt er unbeantwortet. Er habe Becher und Wiesner kommissarisch mit der Leitung beauftragt. Allerdings holte Rösel dafür wohl nicht die Zustimmung des Stadtrates ein, wie es die Satzung fordert, wenn eine Neuwahl nicht innerhalb eines Monats nach Freiwerden der Stelle zustande kommt. Entscheidend ist für den Bürgermeister: „Unsere Feuerwehr ist die ganze Zeit einsatzbereit gewesen. Sie rückt immer mit aus, auch wenn Alarm in Zwenkau und Groitzsch ist. Bei uns funktioniert alles.“

Von Olaf Krenz