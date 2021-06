Für zehn Tage - Rummelplatz öffnet am Freitag in Borna am Breiten Teich

Am 2. Juli öffnet in Borna am Breiten Teich ein Rummelplatz für zehn Tage seine Pforten. Nach langer Corona-Zwangspause sind die Schausteller froh, endlich wieder ihre Fahrgeschäfte anzuwerfen. Die Besucher können sich nicht nur auf Kettenflieger, Berg-und-Tal-Bahn und Autoscooter freuen.