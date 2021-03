Rund 1,6 Millionen mehr: Neue Kita in Deutzen wird deutlich teurer

Neukieritzsch

Die neue Kindertagesstätte in Deutzen ist noch gar nicht im Bau. Sie wird aber voraussichtlich schon deutlich teurer als von der Gemeinde Neukieritzsch angenommen. Das Planungsbüro HSP aus Zwickau liegt mit der Kostenberechnung für seinen Entwurf um fast zwei Drittel über der Kostenschätzung, die das Bornaer Büro Beier Steiner vor rund zwei Jahren geliefert hatte und mit der die Gemeinde Neukieritzsch in die europaweite Ausschreibung um den Planungsauftrag gegangen war.

An der hatten sich die Bornaer ebenfalls beteiligt. Der Zuschlag für die weitere Planung war aber an das Zwickauer Büro gegangen. Das geht anstelle der bislang im Raum stehenden rund 2,8 Millionen Euro jetzt von Kosten in Höhe von rund 4,45 Millionen Euro für den neuen Kindergarten aus.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Vorstellung der Berechnung im Gemeinderat versuchte HSP-Planerin Juliane Gaudlitz-Holz dem Eindruck entgegenzutreten, der Entwurf ihres Büros sei für die extreme Kostensteigerung verantwortlich. Stattdessen führte sie mehrere angebliche Defizite der Kostenschätzung an, stellte die als zu niedrig dar und korrigierte sie. Was sich für Beobachter nach Kollegenschelte anhörte.

HSP will sich an den 2,8 Millionen nicht messen lassen

Dabei ging es unter anderem um Raumhöhen, um Lüftung, um Möblierung, um die Heizung und um Kosten für Bodenaustausch wegen des schwierigen Baugrundes auf einstigem Tagebauland. Letzteres, das bestätigte Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU), sei für die Kostenschätzung tatsächlich nicht vorgesehen gewesen. Man sei davon ausgegangen, das wäre nicht nötig, weil gleich daneben seit 60 Jahren die Schule auf dem gleichen Baugrund stehe.

Gaudlitz-Holz kam mit ihrer Überarbeitung der vorliegenden Schätzung auf Kosten von rund vier Millionen Euro. Das, sagte sie, sei ihre Basis für das Projekt, nur daran wolle sie sich messen lassen. Mit den errechnete 4,45 Millionen bewege man sich dann nur noch in einem Rahmen von zehn Prozent Kostensteigerung. Bis zu 25 Prozent seien zulässig.

Zwischen dem öffentlichen Spielplatz und der Turnhalle an der Schule soll in Deutzen der neue Kindergarten als zweigeteiltes Gebäude gebaut werden. Quelle: HSP/Screenshot

Bornaer Büro weist Kritik zurück

Vom Büro Beier Steiner aus Borna war an dem Abend niemand anwesend. Auf LVZ-Anfrage wies Steffen Beier die Kritiken und die Vergleiche zurück. Sein Büro habe keinen Planungsauftrag gehabt, und es sei unlauter, eine Kostenschätzung, hinter der noch kein konkreter Gebäudeentwurf stand, mit einem eigenen Entwurf zu vergleichen.

„Natürlich kann ein kühner Entwurf teurer werden. Ich kann einen Kindergarten für drei oder für sechs Millionen Euro bauen“, sagte Beier, der darauf hinwies, dass sein Büro in anderen Orten mit den veranschlagten Preisen hinkomme. Zuletzt war in Kitzscher eine neue Kindertagesstätte eröffnet worden. „Da haben wir die Kosten eingehalten.“

Gemeinde hofft auf zugesagte Förderung

Die Gemeinde muss jetzt selbst mit einem deutlich höheren Kostenanteil rechnen und darauf hoffen, dass die bisherige Zwei-Drittel-Förderung, die für die 2,8 Millionen schon zugesagt war, auch bei den höheren Kosten gewährt wird. Thomas Straßburger vom Stadtplanungsbüro DSK, das Neukieritzsch berät, schätzt die Chancen dafür als nicht ganz schlecht ein.

Das Programm, aus welchem die neue Kita gefördert wird, verfüge über rund 38 Millionen Euro. „Wir müssen jetzt schauen, wie viele Kommunen daraus bedient werden“, meinte Straßburger.

Doch selbst dann muss die Gemeinde Neukieritzsch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Denn statt reichlich 900 000 Euro würde der Eigenanteil für die neue Kita auf knapp 1,5 Millionen steigen. Die neue Kindertagesstätte soll insgesamt über 118 Plätze verfügen. Der vorgesehene Bauplatz liegt in der Saarstraße zwischen dem öffentlichen Spielplatz und dem Schulgebäude.

Von André Neumann