Landkreis Leipzig

Mit Beginn eines neuen Jahres haben Weihnachtsbäume ausgedient. Die Tradition bisher: Feuerwehren sammeln diese ein und laden Anfang oder Mitte Januar zum großen Baumverbrennen ein. Allerdings ist in diesen Wochen gar nichts normal, weshalb auch dieser Brauch in den Kommunen der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Wohin aber nun mit abgeschmückten Fichten, Nordmanntannen und Kiefern?

In Böhlen gibt es zum Einsammeln der Bäume durch die Jugendwehr eine Alternative. Zugegeben: nicht ganz so bequem, aber machbar. Gleich fünf Sammelstellen gibt es im Stadtgebiet. Abgelegt werden können die Bäumchen auf der Wiese zwischen Händel- und Beethovenstraße, auf dem Parkplatz am Freibadeingang, auf der Wiese im Kreuzungsbereich Karl-Bartelmann-Straße/Straße der Einheit sowie neben dem Spielplatz Spahnsdorfer Weg in Gaulis und auf dem Parkplatz des Friedhofs in Großdeuben. Die Stadtverwaltung bittet darum, diese Möglichkeiten zu nutzen: „Die Ablage von Weihnachtsbäumen an Containerstellplätzen ist untersagt.“

Das Neujahrsfeuer in Kitzscher fällt am 3. Januar aus. Die Kameraden der Feuerwehr hoffen auf eine neue Auflage 2022. Quelle: Julia Tonne

Wer sich einen Baum kauft, muss ihn selbst entsorgen

Auch die Feuerwehr Borna hat ihr traditionelles Feuer abgesagt, was bedeutet: Die Bäume werden nicht abgeholt. „Wir bitten aus diesem Grund, keine ausgedienten Weihnachtsbäume an den Glascontainern oder sonstigen Orten abzustellen“, teilen die Kameraden auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Bäume könnten kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Kitzscher ist unter normalen Bedingungen einer der ersten Orte, in denen gleich zum Jahresstart ein Weihnachtsbaumfeuer gelodert hätte. Doch der Anlass, das Hohenneujahrsfeuer mit Bereitschaftsmeldung der Freiwilligen Feuerwehr, fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) sieht die Bürger selbst in der Verantwortung: „Wer sich einen Baum kauft, muss auch wissen, dass er ihn entsorgen muss“, so das Stadtoberhaupt. Es sei nicht vorgesehen, dass der Bauhof Bäume einsammelt.

Rötha berät noch über Sammelplätze

In Rötha, wo ebenfalls die Sammelaktion der Jugendfeuerwehr und das Baumfeuer abgesagt wurden, ist noch keine Entscheidung gefallen. Bürgermeister Stephan Eichhorn ( CDU) will gleich am 4. Januar im Ordnungsamt besprechen, ob den Einwohnern Sammelplätze für die ausgedienten Nadelbäume angeboten werden können.

Neukieritzsch greift seinen Einwohnern in allen Ortsteilen unter die Arme, wenn es darum geht, den Weihnachtsbaum nach dem Fest loszuwerden. Wenn der ordentlich abgeschmückt ist, kann er abgegeben werden: in Neukieritzsch am 2. und 9. Januar, jeweils 8 bis 12 Uhr, auf dem Kompostplatz neben der Grubenwasserreinigungsanlage an der Bundesstraße 176; in Kahnsdorf, Großzössen, Lobstädt und Kieritzsch (auch für Lippendorf) am 9. Januar, 8 bis 12 Uhr, an den Feuerwehrstützpunkten; in Deutzen am 9. Januar, 8 bis 12 Uhr, auf dem Markt.

Kompostieren des Baums im eigenen Garten

Keine Option ist übrigens das Verbrennen des einstigen Schmuckstücks im hauseigenen Garten. „Das Feuer gilt als Müllverbrennung und ist verboten“, macht Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, deutlich. Anders stelle sich die Sache dar, wenn die Feuerwehr zum großen Weihnachtsbaumverbrennen einlade. Das gelte als Brauchtum, sei in „normalen Zeiten“ also erlaubt. Derzeit allerdings ist es per Corona-Verfügung untersagt. Eine bessere Alternative, so Laux weiter, ist das Kompostieren. Möglich sei auch, die getrockneten Stämme zerkleinert im Kamin zu verfeuern.

Kell öffnet alle Wertstoffhöfe

Am Groitzscher Schützenplatz darf natürlich ebenfalls kein großer Haufen fürs heiße Vergnügen aufgeschichtet werden. Weil deshalb das Einsammeln ausfällt, mahnt die Stadtverwaltung, dass die Bäume nicht dort und an den Glascontainerplätzen abgelegt werden dürfen, wie sonst üblich. Sie müssen über die Biotonne entsorgt, kompostiert oder am Wertstoffhof Wischstauden abgegeben werden.

Da passt es gut, dass der kreis-eigene Abfallentsorger Kell angekündigt hat, dass ab 4. Januar wieder alle Wertstoffhöfe den Betrieb aufnehmen – entsprechend der Winteröffnungszeiten. Das gilt also auch für Bad Lausick, Frohburg, Beucha ( Brandis) und Großlehna ( Markranstädt). Eine Ablage der Bäume an den Containerplätzen in den Kommunen gestattet das Unternehmen nicht.

Regiser Feuerwehr nimmt Weihnachtsbäume an

Darauf sind Bürger in Regis-Breitingen nicht angewiesen. Sie können ihre ausgedienten Nadler neben das Feuerwehrgerätehaus bringen, teilt Sprecher Marvin Timmler zu der mit Förderverein und Stadtverwaltung abgestimmten Aktion mit – trotz des abgesagten Neujahrsfeuers. Am 9. Januar, 9 bis 13 Uhr, wird Jugendwart Frank Bytow die abgeschmückten Weihnachtsbäume entgegennehmen. „Für einen kleinen Obolus von zwei Euro, die in die Kasse der Jugendwehr wandern“, so Timmler. Die Reste vom Fest werden später geschreddert.

