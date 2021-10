Rund um Borna und Geithain fehlt es an Allgemeinmedizinern

Borna

Ein Jahr ist es her, dass Katharina Lendholt ihre eigene Praxis eröffnet hat. Oder vielmehr übernommen. Erst im April vergangenen Jahres hatte die Allgemeinmedizinerin ihre Facharztprüfung absolviert, im Oktober 2020 dann die Hausarzt-Praxis von Rita Kutscher, die in den Ruhestand gegangen ist, übernommen. Zwei Bedingungen kamen Lendholt damals entgegen. Zum einen hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Region in die Kategorie „drohende Unterversorgung“ eingestuft. Zum anderen spielte eine Rolle: Hätte Kutscher keinen Nachfolger gefunden, wäre die Praxis geschlossen worden. Was wiederum die Unterversorgung noch befeuert hätte.

Ohnehin fehlt es im Bereich Borna/Geithain an Allgemeinmedizinern und Internisten. Und das nicht erst seit gestern. Sondern schon seit Monaten. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Sachsen hatte bereits im vergangenen Jahr in diesem Bereich, der sich von Rötha bis Kohren-Sahlis, von Neukieritzsch bis Geithain erstreckt und der 48,75 Planstellen hat, einen Versorgungsgrad von 96,7 Prozent diagnostiziert. Fünf Stellen sind hier laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen (KVS) unbesetzt.

Ärzte könnten Praxis ohne weiteres eröffnen

„Viele Hausärzte in Borna nehmen keine neuen Patienten mehr auf, dennoch kommen die meisten unter“, sagt Lendholt. Zumindest die, die noch mobil sind. Schwieriger, einen Hausarzt zu finden, sei es hingegen für Menschen mit schwerwiegenden Vorerkrankungen und für Menschen, die kaum noch mobil seien. „Weil die Ärzte für diese Patienten aufgrund von Hausbesuchen ein anderes Zeitkontingent aufbringen müssen, überlegen sie sich schon, ob sie diese Patienten aufnehmen.“

Dass die KV den Bornaer Bereich im Blick hat, sei laut Lendholt daran zu erkennen, dass Allgemeinmediziner im Bornaer Bereich eine eigene Praxis eröffnen könnten, ohne einem bisherigen Arzt dessen Praxis abkaufen zu müssen. Und daran werde sich – aufgrund der Altersstruktur der Mediziner in Borna – in naher Zukunft auch nicht viel ändern. In Geithain sehe die Situation noch gravierender aus. Hier komme es schon bald zu Engpässen.

Auch Lendholts Praxis kommt an Patienten-Grenze

Auch sie selbst kommt, was den Zulauf an Patienten betrifft, langsam, aber sicher an ihre Grenzen. „Es werden jedes Quartal mehr Patienten, deshalb kommen wir möglicherweise selbst in absehbarer Zeit an den Punkt, dass wir keine neuen Patienten mehr aufnehmen können“, sagt sie.

Von Julia Tonne