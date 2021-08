Rundenhatz durch Borna: Deutscher Meister gibt sich die Ehre

Borna

Ein Blick in die Starterlisten offenbarte es: Die Teilnehmer des 5. Stadtkriteriums, das am Sonntag in Borna über die Bühne ging, nahmen teilweise sehr lange Anfahrten in Kauf. So hatte sich der Sieger des Seniorenrennens aus dem bayrischen Rosenheim an die Wyhra auf den Weg gemacht. „Ich habe Borna als Veranstaltungsort von einem gut organisierten Crossrennen noch in bester Erinnerung“, berichtete Peter Maier vom RSV Rosenheim kurz nach seinem Zieleinlauf über 26 Kilometer. „Und außerdem findet in meiner Altersklasse bundesweit fast kein anderes Rennen statt.“

Borna war für den Bayern wie 200 weitere Starter deshalb eine gute Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen. Die Zuschauer entlang der Strecke freute es. Einmal mehr honorierten sie die Bemühungen der Akteure, für Leben in der Innenstadt zu sorgen. „Ich finde es klasse, dass man hier spannende Rennen hautnah erleben kann“, meinte die Wyhrastädterin Regina Müller, die sich auf dem Markt postiert hatte. Vivian Kuhmeiser feuerte mit Baby Juno auf dem Arm ihren Mann an, der sich als ambitionierter Hobbyfahrer in die Kurven legte.

Bereits am Vormittag hatten sich die jüngsten Altersklassen auf die Strecke begeben. Die erste Runde allerdings gebührte einem Bergungsdienst. Insgesamt vier Autofahrer hatten es nicht für nötig gehalten, dem Parkverbot zu folgen. Ihre Wagen wurden vor Beginn des ersten Rennens abgeschleppt.

Organisatoren Respekt zollen

„Wir sind mit der Beteiligung am 5. Stadtkriterium sehr zufrieden“, erklärte Frank Schalk, Vorsitzender des RSV Radsport Borna, am Nachmittag. „Immerhin ist es unter den aktuellen Bedingungen schon eine Herausforderung, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Auch Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, konnte gar nicht anders, als den Organisatoren seinen Respekt zu zollen.„Hut ab, was hier im Ehrenamt geleistet wird. Ich freue mich sehr, dass wir als Hauptsponsor des RSV unseren Teil dazu beitragen können.“

Jugend braucht Wettkämpfe

Hochkarätig besetzt war das Jugend-Rennen. Mit Toni Albrecht war der aktuelle Deutsche Meister am Start. Genau wie sein Bruder Pepe kommt er vom RSV Venusberg. „Der Verein schafft es immer wieder, Talente hervorzubringen“ freute sich Frank Schalk über den Start der beiden Brüder. „Die Hälfte der Rennen, die wir sonst pro Saison absolvieren, ist seit Beginn der Corona-Pandemie ausgefallen“, berichtete Toni Albrecht, der nach den Ferien aufs Sportgymnasium wechselt. „Borna ist für uns eine gute Gelegenheit, uns auf das bevorstehende Bundesliga-Rennen auf dem Sachsenring vorzubereiten“, so der 16-Jährige.

Der anspruchsvolle Kurs durch die engen Bornaer Gassen schreckte das Erzgebirgs-Duo dabei nicht: „Wir fahren auch Mountainbike und bringen die nötige Technik mit.“ Die Chance auf eigene Bornaer Talente förderte ein „Fette-Reifen-Rennen“ zum Abschluss. „Damit“, verriet Michael Handrick vom Organisationsteam, „haben auch die Kleinsten die Chancen, Rennatmosphäre zu schnuppern.“

Von Simone Prenzel