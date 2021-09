Rundgänge durch Wyhratal haben sich bewährt

Borna

 Wie sich die Zeiten ändern. Die südlichen Bornaer Ortsteile fühlen sich nicht mehr als fünftes Rad am Wagen in Borna. Das hat die Vorsitzende des Ortschaftsrates Wyhratal, Cora Lesch, erklärt.

Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Zedtlitz

Dazu beigetragen habe auch, dass in Zedtlitz, Wyhra, Thräna und Neukirchen seit Jahren einiges passiert sei, auch wenn noch Wünsche offen seien. Zudem sei es gut, dass entweder Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) oder Bürgermeister Karsten Richter (CDU) an den Sitzungen des Ortschaftsrates teilnehmen. Zu den positiven Aspekten gehöre der Neubau des Gerätehauses für die Feuerwehr Zedtlitz ebenso wie die Umgestaltung des Dorfplatzes in Neukirchen. Der Siedlerweg in Neukirchen sei neu gestaltet worden. Zudem wurden die Weichen für ein neues Wohngebiet an der Schönauer Straße gestellt.

Schlechte Fußwege

Problematisch ist nach Angaben der Ortschaftsratschefin nach wie vor die Situation an der einstigen Bundesstraße 95 in Neukirchen und Zedtlitz. Die sollte, nachdem sie zu einer Kreisstraße herabgestuft worden ist, saniert werden, was auch die Instandsetzung der Fußwege einschließen würde. Gegenwärtig aber sei gerade der Bürgersteig dort in einem derart schlechten Zustand, „den kann man kaum mit einem Kinderwagen befahren“, so Cora Lesch. Als Grund dafür gilt die Vorgabe, dass die Straße grundhaft ausgebaut werden soll, wofür aber letztlich der Zweckverband Wasser/Abwasser (ZBL) Bornaer Land den Startschuss geben muss, weil die entsprechenden Leitungen erneuert werden müssen.

Rundgänge haben sich bewährt

Bewährt haben sich nach Angaben der Ortschaftsratsvorsitzenden auch die Rundgänge durch die einzelnen Dörfer mit Bürgern und Oberbürgermeisterin Luedtke. Cora Lesch geht davon aus, dass es die auch künftig geben wird. Damit spreche sie auch für die Mitglieder des Ortschaftsrates. Dort sei die Zusammenarbeit sehr gut, sagt die Ortschaftstratschefin weiter mit Blick auf Corona und Gesundheit.

Von Nikos Natsidis