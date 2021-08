Zum 190. Todestag von Gustav Friedrich Dinter findet am 1. September in Kitzscher ein Rundgang statt. Dabei soll das Geheimnis des „sächsischen Pestalozzi“ gelüftet werden.

Das Denkmal für Gustav Friedrich Dinter vor der Dinterschule in Borna. Wer war dieser Mann? Ein Rundgang an seinen einstigen Wirkungsstätten in Kitzscher will dies erkunden. Quelle: Jens Paul Taubert