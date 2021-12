﻿﻿S-Bahnen fahren auch in Zukunft im Halbstundentakt nach Borna

Borna

 Wer mit der S-Bahn von Borna nach Leipzig will, kann durchatmen. Das soll auch in Zukunft wie gewohnt möglich sein. Also im Halbstundentakt, wie Bernd Irrgang, Geschäftsführer des Zweckverbandes für den Nahverkehr des Raums Leipzig (ZVNL), jetzt auf LVZ-Anfrage erklärt. Kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass die Ausschreibungen für den S-Bahn-Verkehr in den Jahren 2025 bis 2037 beinhalten, dass die S-Bahnen von und nach Borna über weite Strecken des Tages sowie an den Wochenenden nur noch stündlich fahren sollten.

Halbstundentakt über 2025 hinaus gesichert

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch in Zukunft einen Halbstundentakt von und nach Borna gibt“, so Irrgang. Dass die Ausschreibungen, die bis zum April laufen, gewissermaßen Interpretationsspielraum zuließen, habe damit zu tun, dass der ZVNL nur ausschreiben könne, wofür auch die Finanzierung gesichert ist. Heißt: Abhängig vom Ausgang des Bieterverfahrens gebe es Spielraum, der aller Wahrscheinlichkeit nach so groß sein sollte, dass der Stundentakt von und nach Borna auch über das Jahr 2025 hinaus gesichert ist.

Prioritätenliste existiert

In der ZVNL-Verbandsversammlung, zu der neben den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen auch die Stadt Leipzig gehört, existiere eine Prioritätenliste, auf der der Erhalt des Ist-Zustandes auf der Strecke Leipzig, Böhlen, Neukieritzsch, Lobstädt und Borna oberste Priorität hat. An zweiter Stelle komme die Einführung des Viertelstundentakts vom Leipziger Hauptbahnhof zum Haltepunkt Miltitzer Alle in Leipzig-Grünau.

Hoffnung auf die neue Bundesregierung

Seinen Optimismus, dass sich die Situation für S-Bahn-Nutzer aus Borna nicht verschlechtern wird, begründet Irrgang auch mit der neuen Bundesregierung. Die habe sich allen Verlautbarungen zufolge zum Ziel gesetzt, den Öffentlichen Personennahverkehr zu fördern und entsprechend mehr Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Zwar gebe es dafür noch keine konkreten Festlegungen, „aber bis zur Umsetzung unserer Planungen dauert es ja auch noch vier Jahre“. Genau bis zum Dezember 2025.

Alles bleibt, so wie es ist

Das werde auch funktionieren, wenn die Kosten für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) durch steigende Energiepreise oder Lohnerhöhungen nach oben gehen. Generell schreibe der ZVNL Kapazitäten mit einer bestimmten Sitzplatzzahl und einer entsprechenden Reserve aus, so der ZVNL-Geschäftsführer weiter. Damit sei gesichert, dass es auch ausreichend Angebote gibt, wenn die Zahl der Fahrgäste zunimmt. Was die Taktung der S-Bahnen von und nach Borna anbelange, so Irrgang, „bin ich mir sicher, das alles so bleibt wie es ist“.

Von Nikos Natsidis