SPD-Ortsverein öffnet Bürgerbüro in der Pegauer Innenstadt

Groitzsch/Pegau

Mit einem Bürgerbüro in der Pegauer Innenstadt möchte der SPD-Ortsverein Groitzsch-Pegau künftig mehr Bürgernähe erreichen. Das kündigte der Vorsitzende Dennis Alert (34) an und nannte den 5. Dezember als Eröffnungstermin. Das Büro befindet sich in der Breitstraße 29, dem ehemaligen Domizil des Citymanagements. In den nächsten Wochen will Alert die Räumlichkeiten entsprechend herrichten, streichen und mit Infomaterial bestücken. Sie sollen „eine Anlaufstelle für die Bürger zu allen Fragen der Stadt sein“, umreißt der Sozialdemokrat das Vorhaben. „Alles, was den Menschen kommunalpolitisch auf den Nägeln brennt, können sie hier unter vier Augen und Ohren ansprechen. Ich kümmere mich darum und habe einen direkten Draht zum Stadtrat und den Behörden.“ Selbstredend gelte das Angebot auch für die Groitzscher.

Unterstützung aus Markkleeberg

Unterstützt wird das Bürgerbüro vom Markkleeberger SPD-Büro sowie der Regional-Geschäftsstelle in Leipzig. Auch beim Pegauer Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) stieß Alert auf offene Ohren. „Ich bin dankbar für jede Hilfe.“

Anzeige

Feste Öffnungszeiten werde das Bürgerbüro jedoch nicht haben. „Es können jederzeit telefonisch Termine unter der Nummer 0178-3961776 vereinbart werden“, so der Pegauer. Die offizielle Eröffnung bei Kaffee und Kuchen und im Beisein des Bürgermeisters findet am 5. Dezember ab 16 Uhr statt. Interessierte Groitzscher und Pegauer sind dazu eingeladen.

Von Kathrin Haase