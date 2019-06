Auligk/Groitzsch

Diesmal wird nicht Fußball gespielt, die Auligker Sportler schwitzen trotzdem. Bei 30 Grad im Schatten montieren sie ihr Festzelt für die große Party zum 120. Geburtstag am Wochenende. Sie bauen das Gerüst, ziehen die große Zeltplane darüber und befestigen sie aufwendig. Zwischendurch gibt’s Bier und so manches zum Lachen.

60 Vereinsmitglieder helfen beim Jubiläumsfest intensiv mit. Sie bauen auf und ab, bedienen an Getränkewagen und Grill, backen Kuchen und verkaufen ihn, sind Schiedsrichter und Kampfrichter bei den vielen Turnieren, gestalten ein witziges Kulturprogramm, betreuen die Stände für Kinderschminken, Ballwerfen und Tombola, organisieren jede Menge...

Großer Sportverein im kleinen Dorf

Auligk ist ein kleines Dorf bei Groitzsch, aber der Sportverein ist mit 170 Mitgliedern groß. Geselligkeit spielt dort eine wesentliche Rolle, gefeiert wird gern. „Dabei kümmern wir uns eigentlich immer um alles selbst“, sagt Trainer und Fußballabteilungsleiter Raik Hiller.

Und das quasi schon seit 120 Jahren. Am 2. Dezember 1899 gründeten 32 Sportler ihren „Turn-Verein Germania zu Auligk“. Die Anmeldung übernahm Ziegelarbeiter Ernt Julius Schindler. Sitz des Vereins war im „Albert Freundschen Gasthof“, dort fanden auch die Versammlungen und „bunten Abende“ statt. Getanzt wurde offensichtlich gern, denn 1909 kam Germania sogar ins Verzeichnis der Tanzgesellschaften.

Turnstunde war immer dienstags und freitags. Im Sommer trafen sich die Sportler im Garten von Leunters Gastwirtschaft und im Winter im Saal des Freundschen Gasthauses. Der Verein besaß ein Reck, ein Sprunggestell, zwei Hanteln, ein Sprungseil und ein Sprungbrett, heißt es in den Akten.

Auligker fuhren zur DDR-Meisterschaft im Eisstockschießen

Seit 1925 wuchs Germania, andere Sportarten wie Kegeln, Radsport und Fußball kamen hinzu. In den 30er-Jahren entschlossen sich die Auligker, ihr eigenes Domizil zu bauen – und zwar selbst. Ein Foto jener Zeit zeigt die Sportler in Arbeitskluft auf der Baustelle. Damals muss es heiß gewesen sein, viele arbeiteten mit freiem Oberkörper. Es entstanden Sporthalle, Vereinshaus und Gaststätte.

In den 1930er-Jahren bauten sich die Sportler ihr eigenes Vereinsdomizil. Quelle: Verein / Repro Carell

Über die Kriegszeiten ist nichts bekannt. 1951 wurde der Verein umbenannt in Betriebssportgemeinschaft „Traktor“. Das Eisstockschießen kam hinzu, jahrzehntelang fuhren die Auligker zu den DDR-Meisterschaften in dieser Sportart. Das Turnen geriet immer mehr in den Hintergrund. Fußball wurde zur Nummer 1. In den 50er-Jahren war „Traktor“ dreimal Kreismeister und einmal Pokalsieger.

Heute heißt der Verein wieder Germania und Fußball ist immer noch das wichtigste Standbein. Die meisten der 170 Mitglieder kicken, vor allem der Nachwuchs, der beachtliche 40 Kinder und Jugendliche zählt. Fünf Nachwuchsmannschaften treten in Kooperation mit dem SV Groitzsch zu Punktspielen an. In Auligk gibt es aber auch Volleyball, Kuba-Dance, Popgymnastik und Kindersport.

Klaus Steinkopf prägte Verein über Jahrzehnte

Geprägt hat den Verein über Jahrzehnte Klaus Steinkopf. Er wurde 1934 in Auligk geboren, kam als 14-Jähriger zur BSG Traktor. Später spielte er als Stürmer bei den Männern in der Kreisklasse. Er wirkte lange als Übungsleiter, Sektions- und Vize-Vereinschef und engagierte sich auch für den Nachwuchs im Regionalfachverband. Auch heute noch ist der 84-Jährige im Vorstand. Auf die Frage, was seinen Verein seit so langer Zeit so stark macht, sagt er: „Es hat sich immer jemand gefunden, der sich gekümmert hat. Sonst wird das nichts.“

Raik Hiller ist so ein „jemand“. Der 50-Jährige ist seit 1975 dabei, spielte selbst in der ersten Männermannschaft. Heute trainiert er sie und kümmert sich als Vorstandsmitglied und Fußballabteilungsleiter auch noch um vieles andere. Der Mann ist bescheiden, winkt ab und sagt: „Hier engagieren sich viele, auch unsere jungen Leute, was uns freut.“ Ein dickes Dankeschön gehe „an die regionalen Sponsoren, die uns seit Jahren die Treue halten“. Ebenfalls an die Stadt Groitzsch und den Auligker Bauhof, „die uns sehr unterstützen“.

Sport & Party zum Jubiläum Zahlreiche Turniere in verschiedenen Sportarten werden zum Vereinsfest anlässlich des 120-jährigen Bestehens des SV Germania Auligk zwischen dem 21. und 23. Juni über die Bühne gehen. Traditionell wird viel Sport getrieben, doch auch das Feiern soll nicht zu kurz kommen.

Das Fest am Wochenende findet mit der traditionellen Sportwoche statt, diesmal zum 53. Mal. Allein beim Nachwuchs-Turnier treten 17 Mannschaften an. Kindern und Jugendlichen Fußball beizubringen, liege dem Verein am Herzen. Obwohl die Nachwuchsabteilung gut aufgestellt ist, wünscht sich Hiller noch mehr Jungen und Mädchen auf dem Fußballrasen – und wirbt aktiv dafür. Wie viele Vereine ist Auligk auch auf der Suche nach Übungsleitern, derzeit sind es fünf.

Ein großes Bauprojekt steht demnächst – hoffentlich – an. Die Sportanlage soll saniert werden, nun muss es noch mit den Fördermitteln klappen. Allein können dies die Auligker Sportler nicht stemmen – aber mit anpacken werden sie sicher.

Sportler packen mit an: Raik Hiller (r.) und Vereinsmitglieder bauen das Festzelt für die große Party am Wochenende auf. Quelle: Claudia Carell

42.500 Vereinssportler im Landkreis Als Friedrich Ludwig Jahn 1810 im Berliner Volkspark Hasenheide den ersten deutschen Turnplatz eröffnete, konnte er kaum ahnen, was aus seiner Idee einmal werden sollte. Für Turnvater Jahn, wie er heute immer noch genannt wird, war der Sport vor allem ein Mittel, um preußische Soldaten zu ertüchtigen. Doch nur wenige Jahre später, als im mecklenburgischen Friedland der erste deutsche Sportverein gegründet wurde, löste das eine Lawine aus. Sport darf heute von sich behaupten, die größte Massenbewegung in Deutschland zu sein. Laut Statistik sind fast 28 Millionen Menschen Mitglied in einem Sportverein. Das zeigt sich auch im Landkreis Leipzig. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Vereinssport sei als „sehr positiv“ zu bezeichnen, so der Kreissportbund ( KSB). In diesem Jahr seien 42.559 Sportler in 330 Vereinen registriert, das seien 16 Prozent der Bevölkerung. Die größten Zuwächse gebe es bei Kindern und Jugendlichen. Seit Jahren wachse auch die Zahl bei den 49- bis 60-Jährigen. In den Vorjahren gab es in den Altersklassen der 18- bis 26-Jährigen größere Rückgänge zu verzeichnen. In diesem Jahr zeige die Statistik hier erstmalig wieder leichte Zuwächse. Rückgänge gebe es dagegen generell bei Erwachsenen zwischen 26 und 49. Der Kreissportbund schließt aus der Statistik, dass Vereine sich vermehrt auf die jungen Zielgruppen einstellen und weitere Kindersportangebote unterbreiten sollten. „Zudem scheinen die Bedingungen für die Elterngeneration nicht optimal zu sein, um sie weiterhin für regelmäßiges Sporttreiben zu begeistern.“ Eltern-Kind-Sport-Angebote oder Mehrgenerationensport könnten Chancen sein, beide Zielgruppen zusammen zum Sport zu bringen. Aufgrund des demografischen Wandels sollten zunehmend Seniorensportangebote in den Vereinen etabliert werden. Diese Zielgruppe könnte auch an ehrenamtlicher Mitwirkung im Sportverein interessiert sein, heißt es beim KSB. Bundesweit gibt es rund 91.000 Sportvereine. Neben Bewegung spielt dabei Geselligkeit eine wichtige Rolle. Längst haben sich viele dieser Vereine auch beim Thema Gesundheitssport einen Namen gemacht. Trotz der positiven Zahlen haben Sportvereine vor allem im ländlichen Raum allerhand Probleme. So werden vielerorts händeringend neue Übungsleiter gesucht. Außerdem ist es in vielen Sportarten schwierig, komplette Mannschaften für den Punktspielbetrieb zu stellen. Deshalb werden häufig Spielvereinigungen mit anderen Vereinen eingegangen.

