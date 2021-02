Rötha/Mölbis

So hatte sich Sabine Peim den Beginn ihres Ruhestandes nicht vorgestellt. Wenn Sie am 9. Februar nach über 43 Jahren ihren letzten Arbeitstag in der Kindertagesstätte „Mölbiser Lämmchen“ verbringt, wird sie nur acht oder neun Kinder um sich haben, so viele, wie einen Platz in der Notbetreuung haben. Viel lieber würde sie sich von allen 25 und deren Eltern verabschieden. Corona lässt es nicht zu.

„Das ist ganz, ganz traurig“, spricht die Mölbiserin über ihre Gefühle. Und sie erzählt, wie das zugeht in so einem kleinen Dorf wie Mölbis, wenn ein paar Kinder in ihren Kindergarten gehen dürfen und die anderen nicht. Man kennt sich, man begegnet sich beim Spazierengehen, auf dem Rodelberg oder auf dem Spielplatz. Manchmal stehen Kinder, die mit ihren Eltern durchs Dorf gehen, am Zaun und verstehen nicht, warum sie nicht hinein dürfen. „Da blutet einem das Herz, das tut schon weh“, sagt Sabine Peim.

Dass Sabine Peim Kindergärtnerin geworden ist, kann man als spontane Eingebung bezeichnen, sie sieht das jedenfalls selbst so. Einmal sei in der Schule der Direktor in die Klasse gekommen und hätte gefragt, wer auf die Fachschule wolle, um Erzieherin zu werden. Da hätten sie und ihre Freundin einfach die Hand gehoben.

Drei Kindergärten in Mölbis

Sabine Peim studierte drei Jahre in Leipzig, und damit begann eine ziemlich ungewöhnliche berufliche Laufbahn. Nach den drei Jahren, das war 1977, wurde sie nach Mölbis geschickt, wo sie vom ersten Tag an die Kindertagesstätte leiteten musste oder durfte – wie man’s nimmt. „Das war damals so, da wurde dir gesagt, wo du hingehen und was du machen musst“, sagt sie.

Damals befand sich der kleine Kindergarten noch in einem Gebäude auf dem Gelände des volkseigenen Betriebes (VEB) Stahlbau, heute Gestec, ein Produzent von Gummi- und Kunststoffartikeln. „Das war der erste Kindergarten in Mölbis“, erinnert sich die Mölbiserin.

Den zweiten eröffnete sie Mitte der achtziger Jahre in einem leer stehenden Bauernhof, der sich neben dem heutigen Seniorenlandhaus befand. Dieses Gebäude steht heute auch nicht mehr. Der dritte und heutige Kindergarten befindet sich in der früheren Schule, die auch das Gemeindeamt und die Post beherbergte. Hier zog die Kita 1996 in die untere Etage ein, also vor 25 Jahren.

Sabine Peim war von ihrem ersten Arbeitstag an Leiterin der Kindertagesstätte. Quelle: André Neumann

Die Familie wohnt dicht beieinander

„Ich bin voller Dankbarkeit, dass ich hier im Dorf arbeiten durfte“, sagt Sabine Peim, „dass ich hier die Kinder betreuen durfte.“ Die 62-Jährige hat sich für eine Altersteilzeitregelung entschieden, weil sie auch privat noch einiges vor hat. Denn so wie sie mit Leib und Seele für die Kinder da war, so ist sie auch Familienmensch. „Ich habe gern meine Familie um mich“, gibt sie zu.

Da trifft es sich gut, dass die Familie eng beieinander lebt. Ihr Bruder, der frühere Bürgermeister Ditmar Haym, wohnt in Mölbis, ebenso ihre Tochter mit Familie. Der Sohn will mit seiner auch bald von Leipzig zurück nach Mölbis ziehen.

Mit ihrem Mann möchte sie demnächst noch viel wandern und radfahren. Dafür gebe es hier ja genügend Ziele in der Gegend. Auf die Halde Trages gleich vor der Haustür gehe sie fast täglich. Und mit den Kindern habe man sich am Fuß des künstlichen Berges einen kleinen Waldspielplatz angelegt, auf dem jetzt schon drei Tipis stehen.

Abschiedsfest soll nachgeholt werden

Der Mölbiser Kindergarten war immer schon ein sehr kleiner. Früher betreuten Sabine Peim und ihr Team bis zu 15 Kinder, heute sind es unter normalen Umständen 25. Wenn es darum ging, Räume zu renovieren und den Garten zu verschönern, hätten immer auch die Eltern mit angefasst. Das sei ganz wichtig, die Eltern immer mit ins Boot zu holen, meint die erfahrene Pädagogin.

Familie Peim wohnt nicht sehr weit vom Kindergarten entfernt. Gut möglich also, dass die langjährige Leiterin auch demnächst öfter hier vorbei kommt und über den Zaun hallo sagt. Eins hat sie sich jedenfalls fest vorgenommen und auch mit den Eltern schon abgesprochen: Wenn die Corona-Regeln es wieder erlauben, wollen alle zusammen das gemeinsame Abschiedsfest nachholen.

Von André Neumann