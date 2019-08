Rötha/Böhlen

Das Kirchspiel im Leipziger Neuseenland kann ab sofort die dritte Pfarrstelle besetzen. Am 11. August wird in der Kirche St. Georgen in Rötha Sabine Wagner ins Amt eingeführt.

Zum Kirchspiel im Leipziger Neuseenland gehören die Gemeinden Böhlen, Rötha, Mölbis, Steinbach und Kitzscher. Der Zusammenschluss besteht offiziell seit Ende 2016. Seelsorgerisch betreut werden die Gemeinden bisher von den Pfarrern Stephan Vorwergk (Mölbis) und von Matthias Lehmann ( Steinbach).

Die dritte Pfarrstelle ist unbesetzt, seit Christoph Krebs, der für die Gläubigen in Rötha und Böhlen zuständig war, im Januar von Rötha nach Börln in der Dahlener Heide wechselte. Dort trat er nach über 15 Jahren in Rötha am 1. Februar seinen Dienst an. Ab sofort soll nun Sabine Wagner vor allem für die Menschen in Rötha und Böhlen da sein, teilt die Superintendentur in Borna mit.

Superintendent Jochen Kinder erhebt Wagner in den Stand einer Pfarrerin

Bis jetzt darf sich die 39-Jährige, die aus Werdau bei Zwickau stammt, noch nicht Pfarrerin nennen. Erst nach einem festlichen Gottesdienst am Sonntag wird sie offiziell in den Stand einer Pfarrerin erhoben. Dazu erhält sie von Superintendent Jochen Kinder die Ordination, „also die Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündung und der Verwaltung von Taufe und Abendmahl“, wie es in der Mitteilung der Superintendentur heißt.

Sabine Wagner wird neue Pfarrerin im Kirchspiel im Leipziger Neuseenland. Quelle: privat

Sabine Wagner ist im ersten Beruf studierte Heil- und Behindertenpädagogin. Sie arbeitete zwei Jahre in Rumänien an einer Schule mit Wohnheim für behinderte Kinder. Später war sie in Leipzig an einer integrativen Kindertagesstätte tätig.

Nach Studium der evangelischen Theologie kam Berufswunsch

Ihre zweite berufliche Karriere begann Sabine Wagner mit dem zweiten Studium, dem der evangelischen Theologie. Ihr Interesse daran entsprang ursprünglich der Neugier, sich wissenschaftlich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, mit dem sie aufgewachsen war. Der eigentliche Berufswunsch kam erst nach und nach auf.

Sie studierte von 2005 bis 2015, unterbrochen durch Betreuungszeiten für ihre beiden Kinder, die jetzt acht und elf Jahre alt sind. Ans Studium schloss sich ihre Zeit als Vikarin an, die sie in der Kirchgemeinde Connewitz-Lößnig in Leipzig absolvierte, wo sie auch lebt. Den gemeindepädagogischen Teil des Vikariats leistete sie ein halbes Jahr lang in der Kirchgemeinde Markkleeberg-West.

Sabine Wagner zieht 2020 ins Böhlener Pfarrhaus

Ins Böhlener Pfarrhaus wird Sabine Wagner erst nach dessen Sanierung einziehen, geplant ist der Umzug aus heutiger Sicht im Frühjahr 2020, teilt die Superintendentur mit.

Aussuchen konnte sich Sabine Wagner den Ort ihrer ersten Pfarrstelle nicht, da angehende Pfarrer nach dem Vikariat üblicherweise auf eine freie Stelle entsendet werden. „Ich bin froh darüber, dass es so gekommen ist“, gesteht die angehende Pfarrerin, die Rötha und Böhlen bisher nicht kannte. „Ich bin sehr gespannt, was ich hier Neues entdecken werde.“

Der Gottesdienst mit der feierlichen Ordination beginnt am Sonntag 14 Uhr in der Kirche St. Georgen am Johann-Sebastian-Bach-Platz in Rötha.

Von André Neumann