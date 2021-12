Sachsens erste Kinder-Impfung in Sana-Klinik Borna – Ministerin  Köpping schaut zu

Borna

So ganz ohne Wartezeiten geht es dann doch nicht, wenn Impfwillige in die Sana-Klinik nach Borna kommen. Am Freitagnachmittag jedenfalls bildete sich recht schnell eine Schlange vor der Schmerztagesklinik. Was allerdings nicht an den Ärzten, den Helfern von der Bundeswehr und dem eingesetzten Pflegepersonal sowie dem Andrang lag. Sondern vielmehr am politischen Besuch.

Die Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping (SPD), sah sich auf der Impfstation. Und kam mit Eltern und Kindern ins Gespräch. Geschuldet war die Schlange zudem dem Presserummel, den der Besuch ausgelöst hatte.

Sana-Klinik impft Kinder als erstes Klinikum in Sachsen

Grund der Stippvisite von Köpping: Sie wollte sich über eine der sachsenweit ersten Corona-Impfstrecken für Kinder informieren und noch einmal auf die Dringlichkeit der Impfungen hinweisen. Bei Emilia und ihren Eltern jedoch rannte Köpping offene Türen ein.

„Wir sind schon zweimal geimpft und froh, dass nun auch für die Kinder die Möglichkeit besteht“, sagte Vater Niko. „Kinder wollen auch wieder am Leben teilnehmen, ihre Freunde treffen und ihren Hobbys nachgehen. Von daher ist es ein großer Schritt, dass nun auch die Kleinen geimpft werden können“, machte die Ministerin deutlich.

Drittklässlerin: Impfung schützt vor schwerer Krankheit

Emilia, gerade acht Jahre alt, erschien die ganze Situation in Anbetracht des Medieninteresses zwar etwas suspekt. Allerdings hielt sie sich tapfer, als Kinderärztin Rahel Jähnig ihr den Piks gab. Zumal sich die Drittklässlerin hinterher noch aus der Kinder-Schatztruhe etwas aussuchen durfte.

„Jetzt kann ich wieder mit meinen Freudinnen spielen“, sagte sie. Auch wenn sie wisse, dass sie sich trotz der Impfung noch mit Corona infizieren könne. „Das weiß ich von Mama und Papa“, erklärte sie. Sie wisse aber auch, dass die Impfung vor allem davor schütze, „ganz schwer krank zu werden“.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) im Gespräch mit Klinikgeschäftsführer Roland Bantle (M.) und Andreas Klamann, Ärztlicher Direktor und Facharzt für Innere Medizin. Quelle: Sirko Konrath/Regio TV

Klinikgeschäftsführer: Hohe Immunisierung schnell erreichen

Seit mittlerweile Mitte November ist das Sana-Klinikum in Borna eines von vier temporären Impfzentren im Landkreis Leipzig. Und es ist das erste überhaupt, das in Sachsen die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren immunisiert. „Das Kinderimpfangebot ist für uns ein wichtiger Beitrag, um auch im Landkreis Leipzig und darüber hinaus eine schnelle und hohe Immunisierung zu erreichen“, sagte Klinikgeschäftsführer Dr. Roland Bantle. Für ihn bedeute der Besuch von Köpping vor allem eines: „Ihr Interesse ist ein wichtiges Zeichen für unsere Arbeit und für das Engagement unserer Mitarbeiter.“

Den Piks gibt es im Vier-Minuten-Takt

Für die Kinderimpfungen zeichnet Kinderärztin Jähnig verantwortlich, die Leitende Oberärztin der Kinderklinik. Sie empfängt alle vier Minuten Mädchen und Jungen, deren Eltern sich für die Impfung des Nachwuchses entschieden haben. „Die Termine sind eng getaktet, damit wir so viele Kinder wie möglich impfen können“, betonte sie.

Dennoch bleibe immer etwas Zeit, um Ängste vor der Spritze zu nehmen, die Kinder von ihren Weihnachtswünschen erzählen zu lassen und Fragen der Eltern zu beantworten. Termine für den Nachwuchs können montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 17.30 Uhr wahrgenommen werden.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (l.) spricht mit Kinderärztin Rahel Jähnig. Klinikgeschäftsführer Roland Bantle (M.) zeigt Köpping die Impfstrecke. Quelle: Sirko Konrath/Regio TV

Auch der fünfjährige Emil bekam am Freitagnachmittag prominente Unterstützung. Während Jähnig seinen Arm desinfizierte und die Spritze setzte, hatte Köpping allerhand Fragen an den Knirps. Vor allem aber interessierte die Ministerin, welchen Spritzentrick Emil anwendet. „Ich muss nur die Luft anhalten“, erklärte er.

Ministerin: Nachholbedarf in Sachsen beim Impfen

Über den Andrang am Freitag in der Sana-Klinik zeigte sich Köpping äußerst erfreut. „Es gibt in Sachsen Nachholbedarf beim Impfen“, machte sie deutlich. Und der Weg raus aus der Pandemie führe nun einmal nur über die Schutzimpfungen.

Von Julia Tonne