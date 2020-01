Sächsische Landfrauen gründen neuen Ortsverein in Borna

Borna

In Borna gibt es jetzt auch einen Ortsverein der Sächsischen Landfrauen. Zur Gründungsveranstaltung kamen sechs Frauen und ein Mann zusammen. Vorsitzende ist Sylvia Gerth-Woide.

Die Idee, in Borna eine Landfrauengruppe aufzubauen, entstand beim Sächsischen Landeserntedankfest im Oktober.

Konkret durch den Wettbewerb um die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz. Dabei sorgten nicht nur die Erntekronen und -kränze für Interesse, sondern auch die Landfrauen selbst, wie Heike Sparrmann, die Geschäftsführerin des Sächsischen Landfrauenverbandes, erklärt.

Besucherinnen übten Binden eines Erntekranzes

So versuchten sich viele Besucherinnen am Binden eines Erntekranzes. In einem Binde-Workshop im Nachgang des Erntedankfestes kam dann der Wunsch nach Fortsetzung. Die alten Handwerkstechniken und der Umgang mit Naturmaterialien hätten Interesse geweckt, so die Geschäftsführerin weiter.

Erntekronenwettbewerb beim Landeserntedankfest in der Bornaer Stadtkirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Unterstützung von der Bornaer Oberbürgermeisterin

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sicherte den Bornaer Landfrauen die Unterstützung der Stadt zu. Die Präsidentin des Sächsischen Landfrauenverbandes, Monika Michael, erklärte, es sei „klug und praktisch zugleich, wenn sich Frauen finden und gemeinsamen Interessen nachgehen“. Es gehe um Kreativität „in allen Facetten“. Frauen müssten oft erfinderisch sein, in Sachen Chancengerechtigkeit ebenso wie bei Fragen der Lebensqualität.

Die Bornaer Landfrauen sind damit der 33. Landfrauenverein in Sachsen. Im Landkreis Leipzig gibt es bereits die Landfrauen Kohrener Land sowie Leipziger Land. Die Sächsischen Landfrauen gibt es seit mittlerweile 28 Jahren.

Bornaer Ortsverein sucht Mitstreiterinnen

Der neu gegründete Ortsverein in Borna freut sich über weitere Mitstreiterinnen. Kontakte werden über die Landesgeschäftsstelle (Telefon 037206/88 38 30 oder info@slfv.de) vermittelt.

Von Nikos Natsidis