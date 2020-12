Sächsische Ministerin zeichnet Bornaer und Groitzscher Historiker aus

Borna

Geschichte ist ihre Welt. Besonders die Bornaer Stadtgeschichte – das ist das Steckenpferd von Annemarie Engelmann. Kein Wunder also, dass sie sich seit Jahren ehrenamtlich für das Museum der Großen Kreisstadt engagiert und aus der historischen Aufarbeitung nicht mehr wegzudenken ist.

Für ihr herausragendes Engagement ist sie nun geehrt worden und erhielt von der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, bereits Ende September die Auszeichnung „ Ehrenamt im Museumswesen“. Damit ist sie eine von gerade einmal 25 Ehrenamtlichen in Sachsen, denen diese Wertschätzung 2020 zuteil wurde. Aus dem Landkreis gewürdigt wurden zudem der Groitzscher Dietmar Schäfer und der Großpösnaer Gerald Riedel, der sich im Bergbau-Technik-Park engagiert.

Anzeige

Pandemie hat Museumslandschaft schmerzlich getroffen

„Gerade jetzt, in dieser besonderen Zeit, in der die Corona-Pandemie die Museumslandschaft und das Kulturland Sachsen als Ganzes in nie gekannter Weise schmerzlich getroffen hat, sind wir nur stark, wenn wir wertschätzend zusammenarbeiten und uns flexibel und kreativ den äußeren Umständen anpassen“, machte Klepsch bei der Preisverleihung deutlich.

Schon als Kind war Annemarie Engelmann fasziniert von Historie, „die Leidenschaft habe ich von meinen Großeltern übernommen“, erinnert sich die gebürtige Bornaerin. Unweigerlich folgte also die jahrzehntelange Arbeit für den Geschichtsverein, darüber hinaus das Engagement im Förderverein des Museums, über den sie dann auch ständigen Kontakt zum Museum hatte.

Beruflich verschlug es Engelmann eher in den Bereich der Finanzen, doch auch hier gab es viel Geschichte zu entdecken. Jahrelang arbeitete sie im Pfarramt in Borna und bekam Einblicke in historische Kirchenbücher. „Und wenn man erst einmal in die Welt der Geschichte reingeschnuppert hat, kommt man davon nicht mehr los.“

Materialien sichten, Dokumente ordnen, Chroniken lesen und in Archiven forschen: Annemarie Engelmann, hier mit Siegfried Naß (links) und Gert Schreiber, erhielt die Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Museumswesen. Quelle: Julia Tonne

Nur folgerichtig also, dass sie ihre Kraft und Faszination auch in das Bornaer Museum steckte, gemeinsam mit den Museumsmitarbeitern entstanden Publikation wie „Von Abtei bis Zwiebelhaus“. Außerdem unterstützte sie Ausstellungen inhaltlich, machte Dokumente nutzbar. Eines aber ist Engelmann wichtig: Die Auszeichnung nahm sie stellvertretend für alle Mitstreiter in Borna entgegen. „Denn Ehrenamt ist nie die Arbeit einer einzelnen Person, sondern eines Vereins“, betonte sie.

Dietmar Schäfer in neuer Heimat Groitzsch engagiert

Zu den 25 ausgezeichneten Ehrenamtlichen gehört auch der Groitzscher Dietmar Schäfer (67). Er ist seit Jahren Vorsitzender des Naturfreunde- und Heimatvereins, kümmert sich unter anderem mit seinen Vereinsmitgliedern um das Museum, schlug zuweilen anlässlich des europaweiten Friedenstags die Marienglocke im Stadtturm und wertete unter Federführung von Roland Meyer und der Stadtverwaltung mit Unterstützung der Förderung der Sparkassenstiftung den Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg in touristischer Hinsicht auf.

Auch Schäfer hat seine Liebe zur Heimatgeschichte früh entdeckt, genauer: als Jugendlicher. Allerdings spielte zu damaliger Zeit noch seine anhaltinische Heimat, wo er geboren wurde, eine große Rolle. 1980 kam er nach Groitzsch, 1989 engagierte er sich mit für die Feierlichkeiten zum 950. Geburtstag seiner neuen Stadt und verfasste gemeinsam mit einigen Mitstreitern die Festschrift. „Auch wenn ich nicht hier geboren wurde, bin ich doch jetzt fest verwachsen mit Groitzsch“, betont Schäfer. Weshalb auch er seine Auszeichnung stellvertretend für den Naturfreunde- und Heimatverein entgegengenommen hat.

Von Julia Tonne