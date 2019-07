Sänger für Landeserntedankfest in Borna gesucht

Borna Zwiebelmarkt - Sänger für Landeserntedankfest in Borna gesucht Für das Folkloreprogramm „Bornaer Zwiebelmarkt“ werden noch Sänger gesucht. Aufgeführt werden soll das Programm anlässlich des Landeserntedankfestes Anfang Oktober.

Was in Altenburg das Schauspiel ist, soll in Borna ein Folkloreprogramm sein. Für das Landeserntedankfest werden Sänger gesucht. Quelle: Mario Jahn