Sängerwechsel: von den Fonatics in Böhlen zu den HowBeats nach Grimma

Böhlen

Nach mehr als 13 Jahren hat sich die Böhlener Band „The Fonatics“ aufgelöst. Und das während der Zeit des Röthaer Karnevals. Den dürfte das zu diesem Zeitpunkt besonders treffen. Denn zum einen entstand die Band erst durch den Karneval, zum anderen waren die Musiker aus dem närrischen Treiben nicht mehr wegzudenken. Doch das Ende ist zugleich der Beginn von etwas Neuem.

Die Gründe für die Auflösung liegen nicht etwa darin, dass sich Musiker nichts mehr zu sagen gehabt hätten. „Vielmehr war es so, dass sich unser Gitarrist auf eigene Auftritte konzentrieren will, unser Bassist vier Kinder hat und nicht mehr alle Termine mit unseren Familien kompatibel waren“, erklärt Mirko Altmann, Sänger der Fonatics und zugleich Stadtrat in Böhlen.

Der singende Stadtrat Mirko Altmann und die Fonatics beglücken die Frauen im Kulturhaus mit frivolen Titeln. Quelle: Julia Tonne

Die Band HowBeats ist neue Heimat von Sänger Mirko Altmann

Eines aber war für alle Bandmitglieder klar: Sie wollten weiterhin Musik machen. Altmann gelingt das künftig im Grimmaer Ortsteil Haubitz. Der Sänger schloss sich auf Vermittlung eines Großdeubeners, der in der „Haubitzer Liveband“ spielt, eben dieser an. Und gab der Gruppierung auch gleich einen neuen Namen. Unter „ HowBeats“ treten die Grimmaer und Böhlener Musiker nun künftig auf und sorgen bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Volksfesten für ordentliche Partystimmung.

Das Repertoire – so Altmann – weiche gar nicht so sehr von dem der Fonatics ab. Auch die HowBeats haben sich den Musikstilen Rock und Pop von den 70-er Jahren bis heute verschrieben. Das verspricht ein Programm von locker anderthalb Stunden. Den ersten öffentlichen Auftritt gibt es am Männertag, am 21. Mai spielen die Haubitzer im Schloss Frohburg. Weitere Buchungen stehen außerdem schon im Tourenplan, vorrangig zunächst bei privaten Familienfeiern.

Erste Konzerte stehen bereits auf dem Tourenplan

Das Pensum der How Beats dürfte dem der Fonatics in nichts nachstehen. Etwa 20 bis 25 Konzerte wird es im Jahr geben – selbstverständlich im Landkreis, darüber hinaus aber auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wo die Band konkret unterwegs ist, wird auf deren Facebookseite bekannt gegeben.

Auch wenn Altmann mit den HowBeats eine genauso verrückte Truppe gefunden hat, wie er bisher hatte, so wird er die Fonatics doch etwas vermissen. „Wenn man 13 Jahre lang gemeinsam Musik macht, ist es wie eine Beziehung, die zu Ende geht“, sagt er. Immerhin hätten die Erlebnisse in dieser Zeit – unter anderem die Verleihung des Fips-Fleischer-Preises der Peter-Degner-Stiftung im Jahr 2015 sowie die zahlreichen gemeinsamen Touren über die Bühnen des Landes – eng zusammengeschweißt.

Verleihung vom Fips-Fleischer-Musik-Preis bei den Classic Open 2015 auf dem Marktplatz in Leipzig . Peter Degner ehrt die Band THE FONATICS aus Böhlen. Quelle: André Kempner

Doch so ganz lassen können und wollen die bisherigen Musiker gar nicht voreinander. Ist bei den HowBeats Not am Mann, springe durchaus ein bisheriger Mitstreiter ein. „Und umgekehrt natürlich auch. Wir wissen, dass wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können“, macht Altmann deutlich. Denn nur, weil es eine Band unter diesem Namen nicht mehr gebe, würde das ja noch lange nicht heißen, dass man nicht miteinander arbeiten werde.

Von Julia Tonne