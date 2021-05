Saisonstart auf dem Bornaer Volksplatz für Pfingsten geplant

Borna

Im optimalen Fall ertönt am 21. Mai auf dem Bornaer Volksplatz der Gong. Zumindest im übertragenen Sinne, denn an diesem Tag soll die Open-Air-Kinosaison auf dem Riesenareal starten. Wünschenswert wäre das, macht Volkspatzvereinschef André Plewnia klar. Angesichts von Notbremsen und harten Anti-Corona-Regeln ist es allerdings recht unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Es ist nicht die einzige Unsicherheit, mit der der Verein, in dessen Verantwortung im vergangenen Jahr einen Großteil der Kulturveranstaltungen in Borna stattfand, derzeit leben muss.

Abba-Show und „Geier Sturzflug“

Dabei sind schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen wie die Party mit Abba-Show und Neue-Deutsche-Welle-Band „Geier Sturzflug“ am 19. Juni und das Symphonicrock-Konzert des Leipziger Symphonieorchesters mit der Band der Musikhochschule Leipzig fest geplant. Es soll am 27. August einen Filmmusik-Abend mit der Sächsischen Bläserphilharmonie sowie das traditionelle Halloween-Spektakel am 30. Oktober geben.

Und eine Premiere ist am 4. Dezember mit der Veranstaltung „Märchenhafte Weihnachten“ vorgesehen - mit Winterkino („Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“) und Weihnachtsmarkt. Die vorweihnachtliche Veranstaltung sollte schon im Dezember 2020 stattfinden, bevor sie dann wie so vieles der Pandemie zum Opfer fiel. Und auch die Pläne für 2021 stehen allesamt unter Corona-Vorbehalt.

Hoffnung auf den 21. Mai

Andre Plewnia richtet seine Hoffnungen jetzt auf den 21. Mai, um mit der Kino-Saison zu beginnen. Das wäre der Freitag vor dem Pfingstwochenende. Dann würden die Besucher auch die Modernisierungen mitbekommen, für die der Volksplatzverein gesorgt hat. Dazu gehören Starkstromanschlüsse für Imbisswagen an der Bühne und LED-Leuchten an den Aufgängen, die sich dimmen lassen. Das macht auf der einen Seite ungestörtes Sehvergnügen möglich, wenn der Film auf der Leinwand läuft, und bietet Besuchern andererseits zugleich Schutz, wenn sie nach Sonnenuntergang hoch und runter gehen.

Die 20 000 Euro, die die neue Technik insgesamt gekostet hat, stammen von der Stadt. Die hatte das Geld im Rahmen einer pauschalen Zuweisung der sächsischen Staatsregierung bekommen, die die Kommunen im Freistaat in den Jahren 2018 bis 2020 mit jährlich jeweils 70 000 Euro bezuschusst hat.

Von Nikos Natsidis