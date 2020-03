Saisonstart für die Trikes von Dirk Dewor: Das Abenteuer beginnt bei Thierbach

Kitzscher/Thierbach

Das Gelände des ehemaligen Kraftwerkes Thierbach ist normalerweise nicht gerade die erste Adresse, wenn es um touristische Angebote im Neuseenland geht. Und doch befindet sich gerade hier seit rund einem Jahr eine der wenigen Stationen, an denen man in Sachsen und im Großraum Leipzig ein Trike mieten kann. Am 14. März lädt Dirk Dewor zur Saisoneröffnung ein.

Der 51-Jährige aus Holzhausen kam vor rund anderthalb Jahrzehnten mit dem immer noch exotischen Fahrzeug in Berührung. Damals bekam er einen Gutschein geschenkt, ging damit zum Verleiher – und war enttäuscht. Nicht über das Fahrgefühl auf dem Trike an sich, das hält ihn bis heute im Bann.

Zur Galerie In einer Halle auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerkes Thierbach betreibt Dirk Dewor seine Trike-Vermietung, von hier aus organisiert er auch mehrtägige Ausfahrten.

Was ihn störte, war der Verleihvorgang. „Dass kann ich besser“, habe sich Dirk Dewor damals gesagt, weil der Verleiher nach seiner Ansicht zu wenig auf Sicherheit achtete. „Der hat mir einfach die Schlüssel in die Hand gedrückt.“

Bisherige Halle war zu klein geworden

Also besorgte sich der Bauunternehmer Dirk Dewor sein erstes eigenes Trike und bot es zum Verleih an. Heute hat er sechs Stück. Seine bisherige Halle in einem Gewerbegebiet in Holzhausen war schon für die vier Fahrzeuge zu klein geworden, die er vor einem Jahr noch hatte. Deswegen zog er im Frühjahr 2019 in die Halle im Gewerbegebiet „Goldener Born“ in Thierbach. „Hier kann ich wachsen“, sagt Dewor.

Aber langsam, räumt er ein. So langsam wie bisher und so gemächlich, wie man auf einem Trike fährt. „Entschleunigt“ sagt Dirk Dewor. Sicher und gemütlich sitzt der Fahrer auf dem Trike. Ebenso die Mitfahrerin auf dem hinteren Sitz. Und noch dazu so hoch, dass – anders als auf den meisten Motorrädern – ein unbehinderter Blick in die Landschaft möglich ist.

„Die Fahrzeuge hat mir keiner geschenkt“

Geschwindigkeit? Spielt keine Rolle. 70 Kilometer je Stunde. „Dann hört man das Knattern und das Bullern, wenn man durch die Landschaft fährt“, schwärmt Dirk Dewor. Der das mit der Sicherheit beim Verleih ernst nimmt. Schon seiner geliebten Fahrzeuge wegen, die in blau, rot, gelb und grün und mit ihren ameisenartigen Köpfen scheinbar erwartungsvoll in der Halle stehen. „Die hat mir keiner geschenkt.“

Wenn einer mit Kennermiene ankommt und ruft: „Geile Karre“, dann hat der erst einmal schlechte Karten. Bevor Dirk Dewor ein Trike vermietet, möchte er den Kunden sehen. Und rund eine Stunde Einweisung gebe es immer.

Mehrtagesfahrten sind beliebt

Dirk Dewor ist zugleich Vermieter als auch Veranstalter. Übers Jahr bietet er mehrere geführte Mehrtagesfahrten an. Die sind so beliebt, dass jetzt schon die ersten Plätze für das nächste Jahr verkauft werden. Trike fahren kann jeder mit einem Pkw-Führerschein, „der möglichst vor dem 18. Januar 2013 gemacht wurde“, sagt der Unternehmer.

An diesem Sonnabend, 14. März, lädt der Verleiher zur Saisoneröffnung in und an die ehemalige Werkstatt des einstigen Kraftwerkes Thierbach ein. Bei Gegrilltem und Getränken kann man sich hier ab 17 Uhr die Fahrzeuge anschauen, Termine absprechen und von Leuten, die schon gefahren sind, etwas über das besondere Gefühl erfahren, auf einem Trike durch die Welt zu rollen.

Von André Neumann