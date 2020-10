Sammelbestellung: Drei Gemeinden brauchen vier neue Feuerwehrfahrzeuge

Bennewitz

„Wir unterschreiben heute zwei Millionen Euro“, umriss Bürgermeister Bernd Laqua bei der Vertragsunterzeichnung in dieser Woche im Bennewitzer Rathaus die Dimension des Vorhabens. Die Gemeinden Bennewitz und Großsteinberg sowie die Stadt Rötha wollen gemeinsam den Auftrag zur Beschaffung von vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen HLF 20 vergeben. Bennewitz ist bei diesem Vorhaben federführend, in der Gemeinde werden zwei der vier HLF 20 ihren Platz finden – bei den Ortsfeuerwehren Bennewitz und Altenbach.

Zusammenarbeit wird mit Fördermitteln belohnt

Durch die gemeinsame Ausschreibung profitieren die drei Kommunen von einem deutlich höheren Fördersatz. Laqua rechnet mit 50 Prozent durch den Landkreis. Dazu kommen weitere 20 Prozent vom Land bei einer interkommunalen Sammelbeschaffung. In Bennewitz ist die Finanzierung der beiden in der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom März 2019 verankerten HLF bereits Bestandteil der Haushaltplanung 2019/20 und des Finanzplanes 2021. Mit der angepeilten höheren Förderung verringert sich der Bedarf an Eigenmitteln nun wahrscheinlich um 122.200 Euro auf 340.800 Euro.

Voraussetzung für die Sammelbeschaffung ist eine Bestellung baugleicher Fahrzeuge. „Ein einheitliches Leistungsverzeichnis zu erstellen, war für die Feuerwehren eine Herausforderung“, sagte Laqua und lobte die Zusammenarbeit. Ein HLF 20 verfügt über einen 1600 Liter fassenden Löschwassertank, 120 Liter Schaummittelvorrat und zwölf Kilogramm Löschpulver. Seine Feuerlöschkreiselpumpe kann pro Minute 2000 Liter Wasser fördern. Hinzu kommt eine umfangreiche Beladung zur Technischen Hilfeleistung.

Einsatzschwerpunkte sind Autobahnen, Bundesstraßen und Wald

Die Vorgängerfahrzeuge in Bennewitz und Altenbach sind nicht nur mittlerweile mehr als 20 Jahre alt, sondern haben auch wesentlich kleinere Tanks. „Die Anforderungen aber haben sich geändert. Man braucht heute viel mehr Ausrüstung auf den Fahrzeugen“, weiß der Bennewitzer Gemeindewehrleiter Olaf Ettig, der ebenso wie der Röthaer Stadtwehrleiter Klaus Schömann, der Großpösnaer Gemeindewehrleiter Michael Lägel und der Großpösnaer Ortswehrleiter Andreas Missana bei der Vertragsunterzeichnung zugegen war.

Letzterer freut sich darüber, dass bei den neuen Fahrzeugen „auch das ergodynamische Entnehmen der Hilfsgeräte einfacher wird“. Einsatzschwerpunkte im Gemeindegebiet Bennewitz, so Laqua, sind die beiden Bundesstraßen B 6 und B 107, die Bahnlinie und der Planitzwald. In Rötha und Großpösna, so erklärten Bürgermeister Stephan Eichhorn und seine Kollegin Gabriela Lantzsch, sind es vor allem die nahen Autobahnen. Dort komme es immer wieder zu Böschungsbränden, bei denen ein gut gefüllter Wassertank wichtig sei, sagte Lantzsch.

Noch einige Hürden bis zur Lieferung 2022

Jetzt heißt es, sich in Geduld zu üben, so Laqua. Die Vertragsunterzeichnung bedeute nicht, dass die Fahrzeuge schon morgen auf dem Hof stehen werden. Im Januar entscheide der Landkreis, welche Kommunen von den Zuschüssen profitieren. Erhalte man Ende Mai die Zuweisung, könne man in die Ausschreibung gehen und im September in die Vergabe.

Mit deren fachlicher Begleitung haben die drei Partner das Chemnitzer Ingenieurbüro Piske beauftragt. Die Kosten von 12.600 Euro werden gedrittelt. In Bennewitz hatte der Gemeinderat im September zusätzliches Geld zur Finanzierung der 4200 Euro bewilligt. Mit der Lieferung der Fahrzeuge werde 2022/23 gerechnet.

