Sana-Häuser in Borna und Zwenkau bekommen weitere Pflegekräfte

Borna

Die Sana Kliniken Leipziger Land in Borna und Zwenkau haben elf weitere Gesundheits- und Krankenpfleger. Die jungen Frauen und Männer haben in der vergangenen Woche ihre Abschlusszeugnisse vom Bildungszentrum erhalten und starten nun mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche in ihr Berufsleben. Dabei waren die vergangenen Ausbildungsjahre alles andere als einfach. Während der Start 2018 noch recht reibungslos verlief, bestimmte die Corona-Pandemie den Unterricht in den vergangenen zwei Jahren. Um so erfreuter zeigte sich der Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land, Dr. Roland Bantle, bei dem Festakt im Auditorium des Sana-Klinikums Borna über die Ergebnisse. „Für Schüler und Lehrer waren die letzten Monate gleichermaßen eine große Herausforderung. Die aber wurde hervorragend gelöst“, betonte er.

Der Ausbildungsjahrgang startete 2018 mit 26 Schülern. 18 davon traten in den vergangenen Tagen zur Prüfung an, elf haben bestanden. Die gute Nachricht für die Sana Kliniken Leipziger Land: Alle frischgebackenen Absolventen bleiben in den Häusern Borna und Zwenkau. Während ihrer zuvor dreijährigen Ausbildung haben die Absolventen 2300 Theorie- und 2500 Praxisstunden geleistet. „Auf dem Lehrplan standen medizinische, pflegerische und hygienische Aspekte sowie Ernährungslehre und ethische Themen“, erläuterte Bildungszentrums-Leiterin Cornelia Reichardt. Allerdings sei das Ausbildungsende nicht das Ende des Lernens, sondern vielmehr der Anfang der beruflichen Karriere, gab sie ihren Zöglingen mit auf den Weg.

Nächster Ausbildungsjahrgang schon in den Startlöchern

Am 1. September nun beginnt die Ausbildung für die nächsten 56 angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger. Der praktische Teil findet für 38 Azubis an den Standorten der Sana Kliniken Leipziger Land statt. 16 externe Auszubildende lernen bei verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in der Region. Der theoretische Unterricht erfolgt dann allerdings für alle gleichermaßen im Bildungszentrum in der Witznitzer Werkstraße, einer staatlich und von der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie vom Bundesverband Geriatrie anerkannte Ausbildungs- und Weiterbildungsstätte.

Hier bilden qualifizierte und praxiserprobte Lehrkräfte, externe Dozenten, Ärzte und Pädagogen die jungen Menschen aus, beraten diese auf der Suche nach dem richtigen Beruf und zeigen Wege des weiteren Lernens auf. Die Einrichtung in der Witznitzer Werkstraße hatte bis vor zwei Jahren als Medizinische Berufsfachschule nur Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet, mittlerweile ist das Bildungszentrum Anlaufstelle für Pflegekräfte aus ganz Deutschland, die eine Aus- oder Weiterbildung machen.

Aus- und Weiterbildung auch für ausländische Pflegekräfte

Ein Baustein des Zentrums ist unter anderem die Weiterbildung zum Notfallpfleger. Heißt: Hier werden Fachpflegekräfte für die Notfallambulanzen ausgebildet. Weitere Weiterbildungen gibt es im Bereich der Altenpflege und für ausländische Pflegekräfte. Das Bildungszentrum in Borna ist darüber hinaus eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung für Leitungsfunktionen in Gesundheitseinrichtungen sowie für Anästhesie- und Intensivfachpflege.

Von Julia Tonne