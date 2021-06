Sana-Klinik Borna: Roboter DaVinci operiert nun auch in der Chirurgie

Borna

Das Operieren an der Sana-Klinik in Borna wird mit hochmoderner Technik unterstützt. Kleinste Schnitte, zitterfreies und millimetergenaues Arbeiten, hochauflösende 3-D-Bilder, weniger Komplikationen, schnellere Erholung der Patienten werden möglich mit dem Einsatz des roboter-assistierten Chirurgiesystem namens „DaVinci“. Die vierarmige Apparatur erlaubt minimalinvasive Eingriffe. Jetzt erhält er an der Sana-Klinik weitere Aufgaben.

Seit anderthalb Jahren setzen die Urologen auf DaVinci, nun folgen die Ärzte der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, MIC- und Gefäßchirurgie in Borna. Sie führen damit künftig komplexe Operationen an Dünn- und Dickdarm, Magen und Bauchspeicheldrüse durch. „Die roboter-assistierte Chirurgie erweitert und verbessert die minimalinvasive Therapie grundlegend“, sagt Geschäftsführer Dr. Roland Bantle. „Damit komplettieren wir unser Behandlungsangebot und können unseren Patientinnen und Patienten alle Operationsformen anbieten.“

Weitaus präziser als die menschliche Hand

Das „DaVinci-Chirurgiesystem“ besteht aus einer ergonomischen Arztkonsole, einem Patientenwagen mit vier interaktiven Armen und einem Videosystemwagen zur Steuerung der hochauflösenden Kamera und der Lichttechnik sowie aus abwinkelbaren Instrumenten. Der Operationsroboter übersetzt die Handbewegungen des Operateurs an der Konsole in Bewegungen der Instrumente. Diese können in mehr Freiheitsgraden als die menschliche Hand bewegt werden und bieten damit einen wesentlich besseren Zugang zum Operationsgebiet.

Eine Ansicht von DaVinci im OP-Saal. Der Roboter hat mehrere Arme, die über eine Konsole gesteuert werden. Quelle: Robin Kunz

Statt direkt am OP-Tisch zu stehen, sitzt der Operateur an einer wenige Meter entfernten Konsole und steuert per Joystick mit den Fingern seiner Hände die Operationsinstrumente. Die Bewegungen werden dabei präzise und zitterfrei übertragen. Aufgrund der gestochen scharfen dreidimensionalen Darstellung mit mehr als zehnfacher Auflösung, der Präzision der Armführung und der Mikroinstrumente mit hoher Beweglichkeit hat der Chirurg an der Konsole während der Operation eine exzellente Sicht auch auf feinste Strukturen innerhalb des Körpers.

Tumorchirurgische Operationen mit dem Roboter möglich

„Mit dieser Präzision können wir in Bereiche vordringen, die uns sonst entweder verschlossen blieben oder bisher nur äußerst schwer erreichbar waren“, erklärt Dr. Andreas Metzig. „In der onkologischen Chirurgie können wir mit dem Einsatz des DaVinci-Systems die Grenzen hin zum Funktionserhalt verschieben, indem Nerven geschont und Organe erhalten werden können“, so der stellvertretende Chefarzt und Leiter des Bornaer MIC-Zentrums (minimalinvasive Chirurgie).

Auch die Patienten des Onkologischen Zentrums der Klinik profitieren davon, sagt dessen Leiter Dr. Kay Kolhaw. „Viele tumorchirurgische Operationen lassen sich mit DaVinci durchführen, sodass hier ebenso die genannten Vorteile zum Zuge kommen.“

Der Roboter führe laut Metzig ausschließlich Bewegungen aus, die die Chirurgen ihm mit ihren Händen vorgeben. „Ohne den Operateur geht am DaVinci nichts“, macht der Facharzt deutlich. Dennoch: Trotz des Roboters sei die Operation keine Einzelleistung des Operateurs. Vielmehr stehe ein komplettes Operationsteam am OP-Tisch. Der Eingriff erfolge auch hier mit einer aufeinander eingespielten und speziell geschulten Gruppe, bestehend aus Operateur, Assistent, instrumentierenden Pflegefachkräften, Anästhesisten und Narkosepflegekräften.

Sana-Klinik sucht noch Personal

Vor diesem Hintergrund suchen die Sana-Kliniken Leipziger Land auch noch Personal. „Innovative OP-Verfahren brauchen innovative Teams. Wer in einem hochmodernen OP-Umfeld arbeiten möchte, findet bei uns die besten Voraussetzungen“, betont Dr. Bantle.

Von LVZ/Julia Tonne