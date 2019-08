Der Landkreis Leipzig ist für den Wahlsonntag gerüstet. In den vier Landtagswahlkreisen sind Hunderte Wahllokale eingerichtet, davon 33 für die Briefwahl. In zahlreichen Kommunen gehen Meinungsforscher für ARD und ZDF in die Spur, um Wähler für die 18-Uhr-Prognose und nachfolgende Hochrechnungen zu befragen.