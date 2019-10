Sana Klinik Borna hat einen neuen Geschäftsführer

Borna

Wechsel an der Spitze der Sana Kliniken Leipziger Land: Am 1. Oktober hat Cord Meyer den Posten des Geschäftsführers übernommen und löst damit den langjährigen Chef Martin Jonas ab. Wobei Jonas nicht ausscheidet, sondern sich künftig ausschließlich der Region Sachsen widmet. Für ihn steht die gesamte Sana-Region mit den Häusern in Borna, Dresden, Freiberg, Hoyerswerda und Zwenkau künftig im Mittelpunkt seiner Arbeit.

Meyer hat das Krankenhausmanagement von der Pike auf gelernt, begann seine Laufbahn als examinierter Krankenpfleger. Im Anschluss spezialisierte er sich mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre schwerpunktmäßig auf das Krankenhausmanagement. In den vergangenen 20 Jahren war er in verschiedenen Geschäftsführungsfunktionen innerhalb des Gesundheits- und Krankenhauswesens tätig.

Meyer will Versorgungsangebot ausbauen

Was ihn umtreibt, ist, die jahrelange erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, um auch weiterhin eine sehr gute und „qualitativ hochwertige Patientenversorgung gewährleisten zu können“. Die Sana Kliniken Leipziger Land in Borna und das Sana Geriatriezentrum Zwenkau würden sich durch hervorragende Qualität in Medizin und Pflege auszeichnen. „Und diesen Vorteil wollen wir nutzen, um das Versorgungsangebot weiter auszubauen und weiterhin eine optimale wohnortnahe Versorgung sicherzustellen“, macht Meyer deutlich.

Dass sich Jonas hingegen nun auf die Häuser sachsenweit konzentriert, hänge mit den „aktuellen Entwicklungen und den großen Umbrüchen im Gesundheitswesen, denen wir gegenüberstehen“, zusammen. Erst kürzlich hatte Jonas eine hervorragende Bilanz für das Jahr 2019 vorlegen können, aber zeitgleich die Schließung der Neurochirurgie bekannt gegeben.

Als zukünftige Arbeitsschwerpunkte nennt er die Erschließung neuer Geschäftsfelder, Gremienarbeit und die Vernetzung mit Politik, Wirtschaft und Gesundheitsanbietern sowie die Vorwegnahme von Entwicklungen auf dem Krankenhausmarkt. Oberstes Ziel für ihn: die Kliniken der Region ausbauen und die Infrastruktur festigen.

Von Julia Tonne