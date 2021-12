Sana-Klinik Borna impft ab sofort auch Kinder ab fünf Jahren

Borna

Die Sana-Kliniken Leipziger Land bereiten sich auf die Corona-Impfungen von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren vor. Ab sofort können Termine dafür telefonisch vereinbart werden.

Das Sana-Klinikum Borna ist seit Dienstag auch Anlaufstelle für die Corona-Impfung von kleineren Kindern. Dann können sich zusätzlich zu den Zwölf- bis 17-Jährigen auch die jüngeren Mädchen und Jungen impfen lassen. Der Hintergrund ist folgender: Die europäische Arzneimittelbehörde (Ema) hatte Ende November grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Die Sächsische Impfkommission (Siko) zog kurz darauf nach – zunächst für Risikogruppen.

Vorerst nur telefonische Anmeldung möglich

Dafür wird es am Sana-Klinikum Borna – neben dem Impfangebot für Erwachsene – eine weitere Impfstrecke für Kinder geben. Geimpft werden können Mädchen und Jungen ab fünf Jahren, deren Sorgeberechtigten sich zu einer Impfung entschlossen haben. Den Impfpiks gibt es montags bis donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr. Wie bei den Erwachsenen ist eine Erst- und Zweitimpfung nötig, um den vollen Impfschutz zu erhalten.

Termine dafür können ab sofort unter der 03433/21 16 01 gebucht werden. Eine Web-Plattform zur Anmeldung ist in Arbeit und wird in Kürze veröffentlicht. Dann können Termine bevorzugt auch online gebucht werden. Geplant ist, für die Impfungen ausschließlich Kinderärzte einzusetzen.

Impfung erfolgt in Schmerztagesklinik

Die Impfungen finden in der Schmerztagesklinik der Bornaer Klinik (Haus G, 1. Obergeschoss) statt. Diese ist leicht zu finden: Impfwillige mit Termin betreten die Klinik am besten über den Nebeneingang an der Rudolf-Virchow-Straße (gegenüber Parkhaus) und folgen der Beschilderung. Unbedingt zur Impfung mitgebracht werden muss der Impfpass.

Impfstoff von Biontech kommt zum Einsatz

Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Er basiert auf einem neuartigen mRNA-Wirkstoff. Das mRNA-Molekül führt dabei laut EMA im Körper des Geimpften zur Bildung eines Proteins, das auch das Coronavirus besitzt und das es zum Eindringen in die Körperzellen braucht. Nach der Impfung bildet der Körper Abwehrzellen und aktiviert weiße Blutkörperchen. Mit ihnen sind Patienten dann gegen das Virus gerüstet.

Von LVZ