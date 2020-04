Sana Klinik ausgezeichnet: Kinder sind in Borna in bester Obhut

Borna

An der Wand gegenüber der Anmeldung ist wohl bald kein Platz mehr für Zertifikate und Auszeichnungen. Denn jetzt kommt ein weiteres Gütesiegel dazu. Zum sechsten Mal in Folge ist es der Sana Klinik in Borna gelungen, die Kinderklinik mit der Auszeichnung „Ausgezeichnet. Für Kinder“ zertifizieren zu lassen – ein Prädikat für die Gewährleistung eines stets gleich bleibenden, hohen Qualitätsstandards bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Vergeben von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V.

„Diesem Qualitäts-Check mit sehr harten Anforderungen, die nicht nur abgefragt, sondern mit der Umsetzung in der Praxis abgeglichen werden, stellen wir uns alle zwei Jahre freiwillig“, erklärt Andreas Möckel, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin. Das erneut gute Ergebnis spreche für sich.

Bewertung richtet sich nach fachlichen und personellen Anforderungen

Der Bewertungskatalog, um die Auszeichnung für sich verbuchen zu können, sei ausgesprochen umfangreich. Die vorgegebenen Kriterien beziehen sich unter anderem auf die Bereiche personelle und fachliche Anforderungen der Klinik, Anforderung an Organisation, räumliche Einrichtung sowie technische Ausstattung und Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualität. Darüber hinaus mussten die Angaben der Kliniken gegenüber der Bewertungskommission durch schriftliche Nachweise belegt werden.

Die Schwestern der Kinderklinik Ramona, Yvonne, Beate und Kathrin (von links) beim Basteln von Geschenken. Auch das Engagement des Personals ist ein Bewertungskriterium für die Auszeichnung. Quelle: Jens Paul Taubert

Klinikgeschäftsführer Cord Meyer ist stolz, dass die Kinderklinik den strengen Prüfungsbedingungen standgehalten und die Prüfungskriterien ausnahmslos erfüllt habe: „Die Maßgaben nur ein bisschen zu erfüllen, reicht nicht. Nur wer ohne Mängel ist, kann das Gütesiegel bekommen.“ Die Auszeichnung sei eine weitere Bestätigung „für die tolle tägliche Arbeit unseres gesamten Kinderklinik-Teams“.

Sana punktet mit spezieller Kinder- sowie Frühchenstation

Um den Besonderheiten einer Kinderklinik gerecht zu werden, hat das Sana Klinikum Borna seine Klinik sowohl in medizinischer als auch in pflegerischer Hinsicht ganz auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. So gibt es unter anderem eine spezielle Kinderstation mit bunt gestalteten Zimmern, Spielecken und speziell geschultem Pflegepersonal. Darüber hinaus legt das Ärzte- und Pflegeteam um Möckel großen Wert auf die Einbindung der Familie. So kann in eigens geschaffenen Mutter-Kind-Zimmern ein Elternteil während des Klinikaufenthalts beim Nachwuchs bleiben.

Frühchen, also Kinder, die vor vollendeter 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, werden auf der angrenzenden kinderärztlichen Intensivbetreuungseinheit medizinisch und pflegerisch betreut, die Mutter kann rund um die Uhr bei ihrem Baby bleiben.

Bestmögliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung für die Kleinsten

Die Intensivstation ist Teil des Perinatalzentrums der Stufe II, das mit seinen medizintechnischen und personellen Ressourcen auf eine schnellst- und bestmögliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung spezialisiert ist. „Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Geburtshilfe können wir Frühgeborene aus Einlings-Schwangerschaften ab der 29., Zwillinge ab der 30. Schwangerschaftswoche betreuen“, erklärt Möckel. „Die Babys werden durch modernes Monitoring überwacht und notwendige Körperfunktionen – wie beispielsweise Atmung und Kreislauf – durch entsprechende Technik unterstützt.“

Von Julia Tonne