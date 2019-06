Borna

Das Sana Klinikum in Borna vergrößert das Bildungszentrum. Zwar gibt es bereits die Medizinische Berufsfachschule in der Witznitzer Werkstraße, in der die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger erfolgt. Allerdings sollen die Angebote der Fort- und Weiterbildung deutlich ausgeweitet werden. Deshalb wird in absehbarer Zeit das Gebäude um- und ausgebaut.

Cornelia Reichardt, bisherige Pflegedienstleiterin und nun verantwortlich für das Bildungszentrum, möchte die Weiterbildungseinrichtung mittelfristig überregional etablieren. „Ziel ist es, erster Ansprechpartner für pflegerische Fort- und Weiterbildung im Landkreis und darüber hinaus zu werden. In erster Linie wollen wir damit unseren eigenen Nachwuchs sichern aber auch externe Kolleginnen und Kollegen weiter qualifizieren“, sagt Reichardt.

Cornelia Reichardt ist verantwortlich für das Bildungszentrum an der Sana Klinik in Borna. Quelle: Sana-Kliniken

Notfallpfleger werden in Borna ausgebildet

Ein Baustein des neuen Zentrums ist die Weiterbildung zum Notfallpfleger. Heißt: Hier werden Fachpflegekräfte für die Notfallambulanzen ausgebildet. Gerade in Kliniken gibt es, betont Reichardt, hochsensible Bereiche, die zunehmend pflegerisches Fachpersonal benötigen. „Die Spezialisierung ist nicht nur in der Notfallambulanz, sondern beispielsweise im OP oder auf der Intensivstation so groß, dass die Grundausbildung an der Stelle nicht mehr reicht.“

Philipp Kirmse hat als erster Krankenpfleger des Hauses diese besondere Fachweiterbildung absolviert – allerdings an einem anderem Ort. Während er für die Theoriestunden nach Halle musste, erfolgte die praktische Ausbildung von insgesamt 1800 Hospitationsstunden sowohl beim Rettungsdienst, in externen Notaufnahmen der Kliniken Zwickau und Chemnitz, aber auch in der Sana Klinik Borna.

Wartelisten für die ersten Kursangebote

Für künftige Notfallpfleger fallen diese Wege weg, weil in Borna selbst geschult wird. Die Ausbilder kommen teilweise aus dem eigenen Haus oder es werden externe Referenten eingeladen. Der bereits laufende Weiterbildungskurs für angehende Notfallpfleger ist ausgebucht, ebenso der nächste Durchgang, der im August beginnt. „Schon jetzt haben wir Wartelisten“, sagt Reichardt.

Die Sana Klinik strebt an, das Bildungszentrum noch in diesem Jahr zertifizieren zu lassen. Anschließend wollen Reichardt und ihre Kollegen auch die Zertifikation der Anerkennung ausländischer Pflegefachkräfte bekommen. In dem Bornaer Klinikum können dann mögliche Ausbildungs- oder Stellenlücken geschlossen werden.

Weiterbildung im Bereich der Geriatrie in Borna

Ein weiterer Baustein des Bildungszentrums ist auch ein Lehrgang, bei dem Pflegekräfte speziell im Umgang mit älteren Patienten geschult werden. „Dazu gehören zum Beispiel Sturzprophylaxe, Wundversorgung und die Kommunikation mit ihnen“, erklärt Reichardt. Denn die Geriatrie bringe besondere Anforderungen an Pfleger und Schwestern mit sich.

Zudem entwickelt man derzeit ein Konzept für Praxisanleiterfortbildungen, denn ab 2020 greift die neue generalistische Ausbildung. Praxisanleiter werden nicht nur für den Einsatz in Kliniken ausgebildet, sondern auch für Netzwerkpartner wie Pflegeheime und Dienste. Neukonzeptionen wird es auch in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpfleger geben. Das Berufsbild soll wieder mehr an Attraktivität gewinnen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Medizinischen Berufsschule hat man das Zielfoto „Schule der Zukunft“ im Kopf.

Das Bildungszentrum in Borna sei zudem eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung für Leitungsfunktionen in Gesundheitseinrichtungen sowie für Anästhesie- und Intensivfachpflege.

Von Julia Tonne