Sana-Klinik in Borna bekommt Bereitschaftspraxis

Borna

In der Zentralen Notaufnahme der Sana-Klinik Borna stehen einige Veränderungen an. Vor allem hinsichtlich der Räume und der medizinischen Versorgung. In dem Bereich öffnet am Karfreitag eine Bereitschaftsdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen. Sie ist künftig Anlaufstelle für allgemeinmedizinische Fragen und Probleme und versorgt Patienten mittwochs und freitags an den Nachmittagen sowie an allen Wochenenden und Feiertagen.

Wer etwa an einem Sonnabend oder Sonntag erkrankt, aber kein Fall für die Notaufnahme ist, erreicht üblicherweise über die Telefonnummer 116 177 den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Dieser wiederum informiert über die Arztpraxen, die Bereitschaft haben und in der Nähe des Patienten zu finden sind. Mit der neuen Einrichtung in der Sana-Klinik kommt nun eine weitere Möglichkeit der ambulanten Versorgung hinzu. Sie ist mit wechselnden Ärzten aus dem Landkreis besetzt, das Klinikum Borna stellt die entsprechenden Behandlungsräume zur Verfügung.

Bereitschaftspraxis bekommt Räume in der Notaufnahme

„Die Bereitschaftspraxis übernimmt die Aufgaben, die jede Hausarztpraxis auch anbietet. Sie ist nur eben am Wochenende und an Feiertagen zu erreichen“, erklärt Andreas Klamann, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Gastroenterologie. Das reiche von Medikamentenwünschen bis hin zur Behandlung von nicht lebensbedrohlichen Beschwerden.

Wie Klamann betont, erfolgt der Zugang über den Eingang zur Zentralen Notaufnahme. An der Rezeption werden dann die Mitarbeiter entscheiden, welche Patientin und welcher Patient an welcher Stelle richtig aufgehoben sind. Also, ob sie und er in der Bereitschaftspraxis behandelt werden oder doch eher ein Fall für die Notaufnahme sind.

Kassenärztliche Vereinigung will Notaufnahmen entlasten

Hintergrund für das neue Angebot ist, dass der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst die medizinische Versorgung auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen abzusichern hat. Und um das zu gewährleisten, wurden und werden an bestimmten Kliniken in ganz Sachsen Bereitschaftspraxen eingerichtet.

Diese Praxen dienen der Behandlung von Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten (Werk-)Tag warten kann. Die Kassenärztliche Vereinigung verfolgt damit unter anderem das Ziel, die Notaufnahmen zu entlasten.

Ab April vier neue Praxen

Am Karfreitag werden insgesamt vier Bereitschaftspraxen ihre Arbeit aufnehmen. Neben Borna befinden sie sich in Grimma, Wurzen und Mittweida. Alle vier sind für allgemeinmedizinische Behandlungen zuständig, Wurzen zusätzlich noch für den kinderärztlichen Behandlungsbereich. „Mit der Eröffnung der neuen Standorte wurden von der KV Sachsen nunmehr insgesamt 34 Bereitschaftspraxen flächendeckend im Freistaat Sachsen eingerichtet“, sagt Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztliche Vereinigung und niedergelassener Arzt.

Aktuell wird darauf hingewiesen, dass die neuen Praxen keine Anlaufstellen für Personen mit Verdacht auf Covid-19 sind. Hier werden keine Personen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet.

Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Borna: Mittwoch und Freitag von 15 bis 19 Uhr, Wochenenden, Feiertage und Brückentage von 9 bis 14 und 15 bis 19 Uhr.

Von Julia Tonne