Der kleine Jakob ist etwas ganz Besonderes: und zwar nicht nur für seine Eltern, sondern auch für das Sana-Klinikum. Denn der Wonneproppen ist ein Jubiläumsbaby. Dessen Geburt war die 1000. in diesem Jahr.

