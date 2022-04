Borna

Rettungshelikopter für die Bornaer Sana-Klinik mussten in den vergangenen Monaten einige Hundert Meter entfernt aufsetzen. Den eigenen Hubschrauberlandeplatz durfte die medizinische Einrichtung aufgrund neuer gesetzlicher EU-Bestimmungen nicht mehr nutzen. Jetzt ist für Abhilfe gesorgt.

Zwischendurch musste eine Interimslösung helfen. Und die sah so aus, dass die Helikopter auf dem gesperrten Abschnitt der alten Bundesstraße 95 in Höhe der B 176 landeten und die Patienten von dort aus mit dem Krankentransport abgeholt wurden. Das ist wieder vorbei. Dafür war das Krankenhaus nicht umhin gekommen, das alte Pförtnerhäuschen abreißen zu lassen, Parkflächen zu verlegen sowie umfangreiche Baumfällungen vorzunehmen.

Mehr als eine Million Euro für geringe Verlegung

Nun endlich ging der neue Hubschrauberlandeplatz in Betrieb – und wurde jetzt zum ersten Mal angeflogen. Wobei er genau 17 Meter neben der alten Fläche liegt. Sechs Monate Bauzeit, 1,3 Millionen Euro teuer und 21 mal 21 Meter groß sind die Eckdaten. Mit diesem Landeplatz können Notfallpatienten ab sofort wieder direkt vor dem Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Sana-Klinikum Borna in Empfang genommen werden.

Die Sana-Klinik Borna hat den neuen Hubschrauberlandeplatz in Betrieb genommen. Nun ist hier zum ersten Mal ein Helikopter gelandet. Quelle: Robin Kunz

Klinik Anlaufpunkt für Notfälle vieler Art

Mittlerweile sind die Bauarbeiten beendet. Mehr als 20 Gewerke – größtenteils aus der Region Chemnitz/Leipzig – waren an den Arbeiten beteiligt. Den Millionen-Betrag hat die Einrichtung aus Eigenmitteln finanziert.

Für die Klinik, die als regionaler Partner im Traumanetzwerk Westsachsen, als überregionale Schlaganfalleinheit und als wichtiger Herzkatheterstandort notfallmedizinisch breit aufgestellt ist, war diese Investition äußerst wichtig, wie Klinikgeschäftsführer Roland Bantle betont.

„Die schnelle medizinische Versorgung – wenn es um Leben und Tod geht – ist allen Mitarbeitenden der Klinik eine Herzensangelegenheit. Mit dem Abschluss der Arbeiten an dem neuen hochmodernen Hubschrauberlandeplatz verkürzen wir die Wege für die uns anvertrauten Patienten und Rettungsdienste“, macht er deutlich. Angeflogen werden könne die Klinik rund um die Uhr.

Notfallmediziner haben sehnsüchtig gewartet

Nicht zuletzt war die Fertigstellung des neuen Landeplatzes vor allem vom Team des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin (ZNA) um die Leitende Ärztin Constanze Schwarz sehnsüchtig erwartet worden. „Wir bedanken uns für die Geduld und die Bereitschaft aller Kollegen, unsere Patienten trotz Widrigkeiten eines Ersatzlandeplatzes notfallmedizinisch bestens zu versorgen“, sagt sie.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Landeplatz in direkter Nähe zur ZNA Schwerst- und Schwerstkranke wieder schnellstmöglich ihrer Behandlung zuführen zu können und im Klinikverbund auf hohem Niveau für Verlegungen aufgestellt zu sein.“

Von Julia Tonne