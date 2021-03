Sana-Klinik in Borna übernimmt Pflegekräfte aus Ägypten und Syrien

Borna

Ein gutes Jahr nur, dann hatten Fatma Abdelmona, Mohamed Younes und Oussama Merabti ihren Abschluss in der Tasche. Jetzt gehören die drei Pflegekräfte aus Ägypten und Algerien zu den Teams auf den Stationen der Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna und Zwenkau. Und mit ihnen auch fast alle anderen Absolventen einer Ausbildungs-Premiere.

Fortbildung für ausländische Fachkräfte in Borna

Zu Beginn des Vorjahres waren zwölf junge Menschen aus Ägypten, Syrien, Tunesien und Algerien nach Borna gekommen, um künftig als Kranken- und Gesundheitspfleger arbeiten zu können. Sie alle waren in ihren Heimatländern studierte Pflegekräfte, hatten bereits einen Bachelor-Abschluss und längst einen Sprachkurs besucht. In Borna folgte dann die sogenannte „Anpassungsmaßnahme ausländischer Pflegekräfte“ im klinikeigenen Bildungszentrum.

Heißt: In bestimmten Bereichen mussten Theorie und Praxis nachgeholt werden, unter anderem bei Hygiene, Staatsbürgerkunde und bei der Dokumentation im Krankenhaus. „Und nun sind alle jungen Leute des ersten Durchgangs fertig und haben eine Stelle im Klinikum gefunden“, erklärt Cornelia Reichardt, Leiterin des Bildungszentrums. Zwei Absolventen seien nach Leipzig gegangen, um dort zu arbeiten – in der Herzklinik und im Herzkatheterlabor.

Der zweite Durchgang hat begonnen

Mittlerweile drücken die Teilnehmer des zweiten Durchgangs die Schulbank im Bildungszentrum in der Witznitzer Werkstraße. Diesmal sind es 19 Frauen und Männer aus Ägypten, Tunesien, Pakistan und Indien, die diese Anpassungsmaßnahme absolvieren. Allerdings müssen sie nur zehn Monate lernen. „Wir haben gemerkt, dass diese Zeit dafür vollkommen ausreichend ist“, macht Reichardt deutlich.

Zwei der „Neuen“ sind Yosra und Athira. Yosra, 25 Jahre alt und seit einem halben Jahr in Deutschland, hatte in Tunesien drei Jahre studiert, spricht fließend Deutsch und will hier ihre „Karriere weiterentwickeln“, wie sie sagt. Nach den zehn Monaten wolle sie gern in der Kardiologie oder Neurologie arbeiten. Was sie in den ersten Wochen wahrlich gewöhnungsbedürftig fand, war das Ausfüllen unzähliger Dokumente im Krankenhaus. „Und was mir besonders gefällt, ist, dass alles so ordentlich und sauber ist in Deutschland.“

Athira kommt aus Indien. Die 26-Jährige hat dort etliche Jahre Praxiserfahrung in der Pflege gesammelt. Sie zieht es nach Deutschland wegen besserer Entwicklungsmöglichkeiten und besserer Bezahlung. Nach der Anpassungsmaßnahme wolle sie noch ein Studium anschließen oder aber als Pflegekraft in der Zentralen Notaufnahme oder in der Kardiologie der Sana-Klinik arbeiten.

Mehr als 100 Bewerbungen bei der Agentur

Laut Reichardt steht sogar schon der dritte Durchgang in den Startlöchern. Bei der Agentur, die zwischen Sana und den Bewerbern vermittelt, seien weit mehr als 100 Bewerbungen eingegangen. „Meine Agentur 24“ unterstützt das Bildungszentrum von Beginn an, nimmt die Bewerbungen von Universitätsabsolventen schon in den Heimatländern entgegen und bietet dort auch Deutschkurse an, hebt Geschäftsführer Mohammed Behairy hervor. „In enger Absprache kümmern sich Agentur und Klinik um Arbeitserlaubnis, Wohnung und Behördengänge“, betont er deutlich. Ziel der Kooperation und der Anpassungsmaßnahmen sei es, den Bedarf an eigenen Pflegekräften in Borna und Zwenkau decken zu können.

Von Julia Tonne